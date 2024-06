Compilazione semplificata del 730: video guida alla nuova precompilata

Video tutorial dell’Agenzia delle Entrate su YouTube dedicato alla dichiarazione precompilata e alla compilazione semplificata del 730/2024.

Sul canale YouTube dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la nuova video guida dedicata alla dichiarazione precompilata 2024.

Un vero e proprio tutorial che spiega i vantaggi della compilazione semplificata e i passaggi da compiere per eseguirla in modo ottimale.

730/20214 in modalità semplificata

Guida alla compilazione del 730 precompilato in modalità semplificata 22 Maggio 2024 La nuova modalità di compilazione semplificata è disponibile da quest’anno per dipendenti e pensionati e consente ai contribuenti di modificare o integrare le informazioni già note all’Amministrazione finanziaria. Una volta approvate o integrate, sono riportate in automatico nel Modello 730.

Seguendo la modalità semplificata non è necessario utilizzare i quadri e i righi della dichiarazione, potendo subito visualizzare i dati organizzati in aree tematiche semplici e intuitive, come “Famiglia”, “Casa e altre proprietà” o “Lavoro”.

Come accedere alla compilazione automatica

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione online dall’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o da quello dedicato alla richiarazione precompilata (infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it).

In entrambi i casi, il modello si sceglie entrando in area riservata, mediante CNS (Carta nazionale dei Servizi), SPID o CIE (Carta d’identità elettronica), oppure utilizzando le credenziali Entratel/Fisconline.

Come evitare i controlli del Fisco

Come funzionano i controlli sulla precompilata 1 Maggio 2024 Accettando il 730 precompilato senza modifiche, anche mediante il sostituto d’imposta, non saranno più sottoposti a controllo neppure i documenti che attestano le spese indicate.

Questo, perché i dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, farmacie e parafarmacie, ottici ma anche università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio e istituti scolastici.

Dunque, sono già stati oggetto di riscontro.

Il video tutorial è accessibile su YouTube, nel canale dell’Agenzia delle Entrate.