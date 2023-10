Superbonus 2024: aliquote e regole di cessione credito

Superbonus 2024 sempre al 70%, cessione credito per lavori precedenti al divieto, occhio alle date di pagamento: tutte le regole dal prossimo anno.

Le regole su cessione credito e Superbonus non cambiano con la Manovra 2024, per cui l’anno prossimo si dice addio al 110 e l’aliquota scende per tutti al 70%, mentre le cessioni restano possibili solo se c’erano già la delibera condominiale e il titolo edilizio al 17 febbraio 2023.

Niente Superbonus 110 se non si finiscono i lavori entro dicembre 2023 e cessioni possibili solo sul 70% degli interventi.

Superbonus: dal 2024 al 70% per tutti

Superbonus 2024: regole e chiarimenti 19 Ottobre 2023 Quella appena riportata è la corretta interpretazione delle parole di Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, alla presentazione della Legge di Bilancio.

Non abbiamo fatto nessun intervento sul Superbonus in Manovra. I lavori devono essere completati entro la fine dell’anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura, altrimenti parte un meccanismo di detrazioni senza possibilità di sconto in fattura o cessione di credito, fatto salvo quelli maturati in precedenza

Il riferimento è al combinato delle disposizioni vigenti sul Superbonus e sulla cessione del credito. Lo ha precisato anche Enrico, Zanetti, consigliere del Ministero: chi sta facendo lavori al 110% non avrà proroghe per la parte di spese che andrà a sostenere nel 2024, «ma potrà sostenerle con sconto in fattura al 70% (nei casi in cui l’opzione è ancora ammessa, ndr)».

Proroghe 2023 senza rinnovo

Il Superbonus al 110% non è più previsto dal primo gennaio 2023 ad eccezione di chi aveva già approvato i lavori edilizi entro il 18 novembre 2022 oppure entro il 24 novembre successivo ma con la Cilas presentata entro il 25 novembre. Questo, per effetto del decreto Aiuti quater approvato nel novembre 2022, che ha previsto lo stop all’aliquota al 110% dal primo gennaio 2023 mantenendola solo per chi aveva già approvato gli interventi.

Il problema è che questa proroga del 110% era prevista per un solo anno. Quindi, anche chi aveva già deliberato i lavori nelle date sopra descritte (entro il 18 o il 24 novembre 2022) può continuare ad applicare il 11o% solo per la parte di lavori che viene pagata entro il 31 dicembre. Dal primo gennaio 2024, invece, l’aliquota scende per tutti al 70%.

Cessione del credito, chi può ancora utilizzarla

Quali banche e piattaforme accettano la cessione del credito: eccole tutte 10 Ottobre 2023 Su queste regole si inserisce lo stop alle cessioni del credito e allo sconto in fattura contenuto nel decreto 11/2023. Il provvedimento prevede che non si possa più fare nessuna di queste due operazioni da una determinata data in poi. il 17 febbraio 2023. Restano alcune deroghe: quelle per le cessioni di chi aveva già deliberato i lavori e presentato il titolo edilizio entro questo stesso termine.

Superbonus con cessione: i casi possibili nel 2024

In base al coordinamento fra queste due regole, coloro che avevano già deliberato i lavori entro il 18 o 24 novembre possono continuare ad applicare l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023 e la cessione del credito senza paletti temporali. Dal primo gennaio 2024, si potrà ancor cedere il credito o scegliere lo sconto in fattura ma applicando aliquota al 70%.

L’agevolazione si riduce anche per coloro che hanno iniziato i lavori nel 2023 applicando l’aliquota al 90%, che vale solo fino a fine anno mentre da gennaio scende al 70%.

Per quanto riguarda le cessioni del credito, continuano a essere possibili per lavori iniziati al 17 febbraio 2023, e c’erano già delibera assembleare e titolo edilizio. Quindi, possono proseguire anche sulla parte di interventi che eventualmente prosegue nel 2024, che però sarà agevolata al 70%.

Per tutti gli interventi deliberati dopo il 17 febbraio 2023, le cessioni erano già state interrotte dal decreto sopra citato e di conseguenza continueranno a non essere applicabili.

Conclusioni

Le regole vigenti escludono al possibilità di applicare cessione del credito e Superbonus al 110% dal primo gennaio 2024, senza deroghe.

Dal 1° gennaio 2024 i lavori ammessi al Superbonus saranno agevolabili al 70%, in tutti i casi (non ci sono più deroghe o eccezioni legate a quando sono iniziati).

saranno agevolabili al 70%, in tutti i casi (non ci sono più deroghe o eccezioni legate a quando sono iniziati). La cessione del credito e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi (sempre al 70%) solo se gli interventi erano già stati deliberati e c’era il titolo edilizio al 17 febbraio 2023, oppure per gli interventi in edilizia libera se erano già cominciati i lavori.

del credito e lo sconto in fattura continuano ad applicarsi (sempre al 70%) solo se gli interventi erano già stati deliberati e c’era il titolo edilizio al 17 febbraio 2023, oppure per gli interventi in edilizia libera se erano già cominciati i lavori. La parte di lavori pagati nel 2024 potrà essere agevolata al 70%, su quelli liquidati entro il 2023 si potrà applicare il 110 o il 90 a seconda delle situazioni, nel rispetto della regola degli stati di avanzamento lavori: la cessione si applica ad un massimo di due SAL, ognuno al 30%, e poi a fine lavori. Quindi, entro il 31 dicembre 2023 si potrà applicare solo al primo o al secondo SAL, o a fine lavori intervenuta entro questa data.