Modello Redditi 2023: le novità sul monitoraggio

Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione dei moduli del quadro FC del Modello Redditi 2023.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, in fase di compilazione del Modello Redditi diventano due i moduli del quadro FC da prendere in esame in caso di opzione per il monitoraggio, al fine di gestire rendere più semplici le indicazioni relative alle perdite e le altre eccedenze “virtuali” delle controllate straniere.

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate con una nuova FAQ, il quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione di monitoraggio per le CFC (Controlled foreign companies), principalmente prevedendo che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli:

il primo modulo si compila per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (come gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, come stabilito dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze potranno essere utilizzate in caso di tassazione per trasparenza nei successivi periodi di imposta, nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR;

il secondo modulo contiene i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della stessa CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell'ETR test, per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera A dell'articolo 167 del TUIR.