Cashback: nuovo rimborso per ritardi in autostrada

Autostrade: da fine luglio un nuovo cashback per i disagi legati ai cantieri, rimborso proporzionale al disagio, rilevamento tramite telepass.

Da fine luglio 2021 scatta il cashback per rimborsare gli automobilisti che subiscono ritardi a causa di cantieri lungo le autostrade: lo ha ufficializzato lo stesso amministratore delegato di di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi. L’obiettivo è di fidelizzare gli utenti offrendo loro, in automatico, un indennizzo proporzionale al disagio. Il pagamento del tagliando autostradale già concorre ai rimborsi del Cashback di Stato: “come ulteriore servizio stiamo immaginando anche questo per la fine di luglio, ossia la pianificazione del viaggio”. Sono stati stanziati 250 milioni da destinare ai rimborsi.

sarà possibile gestire automaticamente, a partire da luglio, i rimborsi correlati a tempi di percorrenza più alti della media, legati alla presenza dei cantieri su rete nazionale.

Presumibilmente, i rimborsi da cashback per ritardi in autostrada saranno possibili per chi utilizza il telepass, perché deve poter essere possibile registrare l’orario di entrata ed uscita dalla rete autostradale su piattaforma telematica, verificando i tempi di percorrenza medi di ogni tratto al netto di soste o imprevisti. Come è facile immaginare, non è banale mettere su un servizio di rilevamento di tal genere che tenga conto di tutte le variabili da considerare nel software di gestione del sistema. Autostrade stima di metterla su entro fine luglio.