Nuovo Modello ISEE 2024, cambiano regole, requisiti e DSU

Pubblicati i nuovi modelli DSU per la domanda di ISEE 2024: fra le novità, l'Assegno di Inclusione al posto del Reddito di Cittadinanza.

Nuovo modello ISEE 2024 e nuove regole per il rilascio dell’attestazione: il Ministero del Lavoro ha aggiornato i modelli di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la domanda, incamerando le ultime novità legislative e fiscali, relative al debutto dell’Assegno di inclusione (ADI), alle nuove regole sul nucleo familiare in caso di divorzio o separazione, alle modalità di compilazione per gli studenti universitari e all’esclusione IRAP per commercianti e professionisti.

L’ISEE 2023 è valido fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio 2024 bisognerà utilizzare i nuovi modelli.

ISEE 2024 con DSU Precompilata o Modello PDF

ISEE: guida al rilascio e al rinnovo 14 Dicembre 2023 L’ISEE è il documento fondamentale che serve per ottenere una serie di prestazioni di welfare, come l’Assegno di Inclusione o l’Assegno Unico e Universale per figli a carico. E’ possibile presentare la DSU sul sito INPS in modalità precompilata, oppure utilizzando il modello tradizionale: la DSU è comunque modulare e si compilano i diversi modelli a seconda della prestazione che si intende richiedere. Nella maggior parte dei casi basta la DSU Mini che consente di calcolare l’ISEE ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

=> Scarica i nuovi Modelli ISEE 2024

Ci sono poi situazioni in cui bisogna compilare la versione estesa della DSU (es.: in presenza di disabili, studenti universitari, figli di genitori non coniugati e non conviventi).

L’ISEE Precompilato si fa invece online, effettuando l’accesso con le credenziali digitali, oppure rivolgendosi a un centro di assistenza fiscale. La DSU non precompilata si può presentare all’INPS, oppure direttamente all’ente al quale si richiede la prestazione.

ISEE: le novità 2024 in DSU

Nel nuovo Modello ISEE 2024 debuttano ADI (Assegno di Inclusione) e SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), che prevedono requisiti di accesso specifici e che vanno mantenuti per tutto il corso della erogazione del beneficio. Quindi, per continuare ad avere diritto alla prestazione, può essere necessario ripresentare la dichiarazione prima della sua scadenza, utilizzando l’ISEE corrente.

Due chiarimenti ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione:

i coniugi restano nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

Novità anche per gli studenti universitari: l’adeguata capacità di reddito per poter presentare l’ISEE in autonomia sale a 9mila euro, dai 6mila 500 previsti nel 2023.

Infine, viene recepita l’esclusione dall’IRAP di persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni prevista dalla manovra dello scorso anno.