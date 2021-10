Bonus Librerie 2021, domanda entro il 29 ottobre: come funziona il credito di imposta a copertura di tasse e costi fissi e come fare richiesta online.

In scadenza la domanda telematica, con procedura disponibile sul sito del Ministero della Cultura, per il Bonus librerie 2021 destinato al settore librario: consiste in un credito di imposta, riconosciuto nel limite massimo di 20.000 euro, che consente agli esercenti di attività libraria di non pagare imposte (IMU, TASI e TARI ) e spese di affitto sui locali in cui si svolge la vendita di libri al dettaglio, con i seguenti massimali:

IMU, 3mila euro

TASI, 500 euro

TARI, 1.500 euro

imposta sulla pubblicità, 1.500 euro

tassa per l’occupazione di suolo pubblico, 1.000 euro

spese per locazione, 8mila euro, al netto dell’Iva

spese per mutuo, 3mila euro

contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti, 8mila euro.

Beneficiari del Bonus Librerie

L’agevolazione è riservata ai titolari di esercizi che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi o usati, in esercizi specializzati, che rispettano i seguenti requisiti:

sede legale nello Spazio economico europeo;

soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione nel territorio, cui sia riconducibile l’attività a cui sono correlati i benefici;

in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati) al momento della domanda;

nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi da cessione di libri pari ad almeno il 70% di quelli complessivamente dichiarati.

Tax credit librerie

Il Tax credit librerie nasce con l’idea di supportare la cultura ed è stato accolto favorevolmente dalle aziende del commercio a dettaglio dei libri, un settore in forte crisi da anni anni. Lo sconto applicato può avere un importo massimo di:

20mila euro per gli esercenti di librerie indipendenti, che perciò non appartengono a gruppi editoriali

10mila euro per tutti gli altri venditori.

Il tutto, parametrato alle spese sostenute dagli esercenti con riferimento ai locali dove viene svolta l’attività di vendita di libri al dettagli, tenendo anche conto dell’eventuale assenza di librerie nel territorio comunale. Le risorse 2021 stanziate per la misura ammontano a 18.250.000 euro, a copertura del credito di imposta librerie.

Credito in compensazione

Il credito di imposta ottenuto con il Bonus librerie potrà essere utilizzato solo in compensazione per il pagamento dei tributi locali, ai sensi dell’articolo 17 del D.L.g.s. 241/97, presentando il modello F24 telematico e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF o del valore della produzione ai fini IRAP.