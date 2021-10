Ford Ranger Raptor: pick-up per ogni esigenza di lavoro

Uno stile di vita sempre più outdoor richiede un veicolo in grado di offrire confort e sicurezza: la risposta è Ford Ranger Raptor, il pick-up più venduto in Europa.

Il mondo del lavoro è sempre più proiettato verso la mobilità, non più legato meramente a una sede fisica e caratterizzato da un contesto in cui spostamenti e viaggi sono all’ordine del giorno. In questo scenario contrassegnato da uno stile di vita outdoor, avere a disposizione un veicolo in grado di affrontare e superare ogni sfida su strada diventa indispensabile.

Trasformare il proprio veicolo in un partner di lavoro efficiente e affidabile, quindi, è ormai una priorità per molti imprenditori e Partite IVA, che chiedono performance ottimali e funzionalità avanzate, senza rinunciare alla comodità e ai vantaggi offerti dall’innovazione tecnologica: l’obiettivo è ottenere un’esperienza al volante fluida e confortevole.

Il pick-up rappresenta senza dubbio l’alleato perfetto, facendosi carico di ogni esigenza su tutte le tipologie di strada. Progettato per dominare qualsiasi tipo di terreno, è certamente il mezzo ideale per un utilizzo in ambito sia professionale sia privato grazie ad alcune peculiarità che lo contraddistinguono: le quattro ruote motrici che si adattano a ogni percorso urbano ed extraurbano, l’ampio vano per il trasporto di oggetti e persone e il cassone posteriore separato dalla cabina di guida con notevoli capacità di carico.

Ford Ranger Raptor: il pick-up più venduto in Europa

Per casa Ford il punto di riferimento per il segmento fuori strada è il Ranger Raptor, versione Ford Performance del pick-up best seller dell’Ovale Blu sbarcata in Europa nel 2019. Costruito per resistere all’off-road più estremo, supporta con efficacia anche le sfide lavorative più difficili e offre un piacere di guida entusiasmante e divertente.

Sviluppato intorno al cliente pur restando fedele al DNA che da sempre caratterizza questo veicolo, il pick-up Ranger Raptor garantisce solidità e connettività, unite a un design accattivante guidato dalla ricerca del connubio tra prestazioni e funzionalità. All’interno, la qualità artigianale e la scelta armoniosa dei colori e di materiali premium esprimono la volontà di assicurare un ambiente di guida sofisticato e resistente.

Le prestazioni esaltanti sono rese possibili dall’esclusivo telaio composto da acciai ad alta resistenza e acciai basso-legati, sviluppati per sopportare le sollecitazioni tipiche di scenari di guida accidentati e irregolari. Equipaggiato dalla versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, il Ranger Raptor vanta sospensioni appositamente realizzate per affrontare i terreni più impervi alle alte velocità, mantenendo sempre controllo e comfort totali.

Gli ammortizzatori Fox con Position Sensitive Damping, inoltre, sono in grado di gestire tutte le condizioni del manto stradale, aumentando o riducendo le capacità di smorzamento delle sospensioni al fine di garantire una guida fluida sia durante le performance più estreme sia nel caso di percorsi stradali più ordinari.

Per quanto riguarda la capacità di frenata, è stata ottimizzata rispetto alla versione standard del Ranger grazie all’inserimento di pinze anteriori a doppio pistoncino. Il Ranger Raptor dispone anche di una particolare protezione per il sottoscocca, data da una piastra in acciaio ad alta resistenza realizzata per evitare gli eventuali urti dovuti alla guida su terreni impervi.

Sicurezza e confort in ogni scenario di guida

Caratteristica principale del Ranger Raptor port è la capacità di garantire performance ottimali anche per la guida off-road alle alte velocità. Il veicolo consente di scegliere tra sei modalità di Terrain Management System per affrontare molteplici scenari di guida:

Normal , che assicura guidabilità e comfort abbinati al risparmio di carburante;

, che assicura guidabilità e comfort abbinati al risparmio di carburante; Sport , in grado di garantire reattività ai massimi livelli;

, in grado di garantire reattività ai massimi livelli; Erba/ghiaia/neve , pensata per consentire una guida sicura anche sulle superfici più scivolose e sconnesse;

, pensata per consentire una guida sicura anche sulle superfici più scivolose e sconnesse; Fango/sabbia , con trazione ottimizzata per la gestione delle superfici a profondità deformabile;

, con trazione ottimizzata per la gestione delle superfici a profondità deformabile; Rock , ideata pensando ai percorsi su terreni rocciosi alle basse velocità;

, ideata pensando ai percorsi su terreni rocciosi alle basse velocità; Baja, con trazione ottimizzata per la guida in fuoristrada ad alta velocità.

Tecnologia e innovazione a portata di mano

Il Range Raptor garantisce l’accesso a tecnologie sofisticate, progettate per rendere confortevole e pratico ogni viaggio grazie alla consolle con schermo touchscreen a colori da 8 pollici con funzione pinch&swipe. La navigazione satellitare si attiva automaticamente in remoto nel caso di percorsi in zone off-line, mentre la tecnologia FordPass Connect, grazie al modem integrato, permette di connettersi anche in movimento.

Il sistema di comunicazione e intrattenimento Ford SYNC 3, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, consente ai conducenti di controllare le funzioni audio, di navigazione e climatizzazione usando semplici comandi vocali.

Ranger Raptor Special Edition

Il Ranger Raptor è ancora più esclusivo nella nuova versione Special Edition, realizzata in un numero limitato di esemplari e finalmente disponibile presso i concessionari Ford europei. Il nuovo Ranger Raptor Special Edition vanta uno stile ancora più estremo e sportivo mantenendo invariata capacità ad alta velocità anche fuori strada, presentando esclusivi stripes ispirati alle atmosfere racing, con finiture nere opache e dettagli per gli interni di colore rosso. Come ha commentato Stefan Muenzinger, Manager, Ford Performance, Ford of Europe:

“La nuova edizione speciale del Ranger Raptor aggiunge uno stile ancora più estremo al nostro imponente pick-up, con dettagli esclusivi per gli esterni e accorgimenti dedicati per gli interni, che lo rendono ancora più distintivo e desiderabile”.

La nuova versione del Ranger Raptor monta sempre la versione Bi-turbo del motore diesel EcoBlue 2.0, abbinata al cambio automatico a 10 rapporti e conservando l’esclusivo telaio Ford Performance. Le sospensioni, tarate su misura, utilizzano doppi bracci trasversali in alluminio nella parte anteriore e un’architettura posteriore multi-link. Gli pneumatici All-terrain General Grabber AT3, infine, offrono la massima aderenza anche su superfici sconnesse. Scopri tutte le caratteristiche del pick-up Ford Ranger Raptor sul portale ufficiale.

Prova pratica: Ranger Raptor in azione

Guarda il video completo sul canale YT di Matt The Farmer