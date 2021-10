Noleggio veicoli commerciali: soluzioni per la mobilità flessibile e senza vincoli

Il noleggio di veicoli commerciali è una formula sempre più diffusa che genera vantaggi per imprese e professionisti, agevolazioni fiscali comprese.

I veicoli commerciali hanno sempre rappresentato una risorsa fondamentale per molte imprese, uno strumento indispensabile per portare avanti il business garantendone la massima operatività. Il ruolo dei veicoli commerciali leggeri, in particolare, ha acquisito una maggiore importanza anche a causa dell’emergenza sanitaria, che ha dato una notevole spinta alle consegne a domicilio permettendo anche alle piccole aziende di sopravvivere nel lungo periodo caratterizzato da chiusure e limitazioni.

Dietro la crescita costante del mercato degli LCV (acronimo di Light Commercial Vehicles) legato al noleggio, inoltre, si cela l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte di aziende e professionisti riguardo i vantaggi e le opportunità, in termini sia di risparmio economico sia di flessibilità. Secondo le stime di Dataforce relative al 2021, ad esempio, le immatricolazioni degli LCV raggiungeranno quota 164mila segnando un incremento del 9% rispetto al 2020. Un trend positivo che coinvolge anche i veicoli commerciali elettrici, fortemente richiesti nel segmento dei corrieri espressi.

In questo scenario è fondamentale poter contare su un partner qualificato ed efficace per il renting di uno o più veicoli commerciali che rispondano alle diverse esigenze lavorative, accedendo a soluzioni su misura che possano sostenere concretamente il business.

Vantaggi del noleggio a lungo termine degli LCV

Il noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali rappresenta una soluzione di mobilità flessibile e senza vincoli, una formula che comprende numerosi servizi liberando da oneri di gestione e costi di proprietà. È una valida alternativa all’acquisto e al leasing in grado di generare numerosi vantaggi, che per i veicoli endotermici ed elettrici fino a 60 tonnellate comprendono:

costi fissi e pianificati per tutta la durata del contratto, a fronte di un unico canone mensile comprensivo di tutti i servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale, assistenza clienti, veicolo sostitutivo in caso di guasto, gestione multe e sinistri, sostituzione pneumatici usurati;

allestimenti speciali e personalizzazione del veicolo;

possibilità di inserire una franchigia o un'esenzione sullo stato d'uso di fine noleggio, al fine di ridurre il rischio di addebito alla riconsegna del mezzo;

mancata esposizione verso le banche;

consulenza dedicata, attraverso un team di specialisti sempre a disposizione per allestire la flotta in base alle singole esigenze;

nessun riscatto da sostenere alla fine del contratto;

possibilità di acquistare il veicolo;

canoni deducibili fiscalmente fino al 100%.

I benefici di natura fiscale vantano un elevato potenziale attrattivo per le imprese e i liberi professionisti: il noleggio a lungo termine, infatti, permette di usufruire di importanti agevolazioni fiscali in termini di detrazioni e deduzioni. Le aziende beneficiano della deducibilità totale o parziale delle imposte dirette sulle spese del noleggio (quota di locazione e spese per i servizi) con la riduzione del reddito imponibile, mentre la detraibilità dell’IVA consiste nella sottrazione dall’imposta di una determinata percentuale al fine di ridurne l’ammontare, anche raggiungendo il 100% sulla base del tipo di utilizzo del veicolo (in caso di utilizzo esclusivamente strumentale).

ALD Van: l’offerta LCV di ALD Automotive

La mission di ALD Automotive Italia, azienda leader del settore del noleggio a lungo termine, è sostenere il business delle piccole e medie imprese mettendo a disposizione veicoli commerciali adatti a ogni necessità, offrendo soluzioni versatili senza il peso economico di un veicolo di proprietà.

ALD Van, in particolare, è la nuova formula pensata per rispondere alle esigenze aziendali con una soluzione personalizzata che consente di avere un mezzo “cucito” addosso a ciascuna professione. Punto di forza dell’offerta è l’ampio portafoglio di marchi iconici e di veicoli delle tipologie più diverse, dal termico all’elettrico. Valore aggiunto, inoltre, è il servizio di consulenza ALD pronto a fornire informazioni e consigli utili per ottimizzare la composizione della flotta, indirizzando i clienti verso la scelta più giusta.

La svolta ecologica dei veicoli commerciali

L’intero settore dei veicoli commerciali è protagonista di una progressiva trasformazione in ottica green, dettata dagli obiettivi di sostenibilità ambientale validi a livello globale e caratterizzata da una crescente disponibilità sul mercato di mezzi con motorizzazione ibrida ed elettrica.

Proiettandosi in un futuro all’insegna della sostenibilità, ALD lavora a fianco delle imprese per favorire l’elettrificazione delle flotte e sensibilizzare sui benefici in termini di responsabilità aziendale, brand reputation e soprattutto total cost of mobility.

Focalizzando l’attenzione sui veicoli commerciali, alla riduzione delle emissioni inquinanti si aggiunge l’opportunità di circolare liberamente nelle ZTL e nei centri urbani, spesso anche accedendo alle aree di parcheggio gratuitamente o con tariffe ridotte. In virtù di questi vantaggi, LCV come furgoni ibridi ed elettrici si stanno affermando in misura crescente come mezzi alternativi alla logistica tradizionale.

ALD Flex: noleggio mid-term flessibile e innovativo

ALD Automotive risponde in modo efficace anche alla richiesta di veicoli commerciali leggeri per un periodo di tempo limitato, un’esigenza condivisa da start-up, attività stagionali e imprese di piccole dimensioni che semplicemente vogliono testare con mano i servizi di renting. Con la soluzione ALD Flex, infatti, è possibile noleggiare mid-term un veicolo da 1 a 24 mesi, restituendolo in qualsiasi momento dopo il primo mese e senza penali. Nell’ambito del segmento LCV è possibile scegliere tra due soluzioni, rispettivamente small e large, sulla base di specifiche esigenze trasporto e mantenendo sempre alto il livello di comfort e di assistenza. Versando un unico canone fisso mensile, senza alcuno anticipo, sono compresi diversi servizi:

chilometri illimitati;

assicurazione RCA e PAI Tutela Legale;

franchigie assicurative personalizzabili;

vettura sostitutiva di pari segmento in caso di fermo;

consegna e restituzione nel centro ALD più vicino;

manutenzione ordinaria e straordinaria;

pneumatici invernali/estivi o all season illimitati;

soccorso stradale;

customer care dedicato.

Scopri tutti i vantaggi e le offerte del noleggio a lungo e medio termine di ALD Automotive Italia: per maggiori informazioni clicca qui.