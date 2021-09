Open Energy di Enel Energia: energia e servizi digitali per il business

La nuova offerta sul mercato libero di Enel Energia dedicata ai clienti business aiuta le imprese a risparmiare sui costi e crescere online: sito web, portale e-commerce e booking online inclusi nell’abbonamento.

Nell’era post Covid imprese e professionisti sono chiamati ad affrontare numerose sfide, difficoltà economiche e organizzative legate alla ripartenza e alla necessità di sopravvivere in un mercato in continua evoluzione, dominato da incertezze e discontinuità.

Per gli operatori del settore dell’energia elettrica la nuova sfida è offrire alle aziende e alle Partite IVA soluzioni ad hoc che permettano di ottimizzare la spesa energetica, supportando gli imprenditori in un momento storico delicato. Oggi la scelta del fornitore di energia elettrica a cui affidarsi non può prescindere dalla garanzia di totale trasparenza e, soprattutto, dalla disponibilità di servizi innovativi che possano sostenere il business a trecentosessanta gradi, senza trascurare la trasformazione digitale in atto nel nostro Paese.

È proprio la digitalizzazione, infatti, ad aver permesso a molte imprese di non interrompere l’attività durante il lockdown e il periodo successivo, tanto da rappresentare una chiave strategica per lo sviluppo e la competitività. Oggi più che mai la presenza online costituisce un passaggio obbligato anche per le piccole attività, gli studi professionali e i negozi, che possono trovare benefici notevoli affiancando uno store virtuale ai tradizionali canali di vendita.

Open Energy: l’offerta di Enel Energia per i clienti business

Enel Energia ha pensato alle nuove necessità delle piccole imprese con l’offerta Open Energy, che prevede 3 piani tariffari in abbonamento tra cui scegliere in base alle esigenze della propria azienda. A fronte di un abbonamento mensile, le imprese potranno pagare la componente energia al prezzo all’ingrosso, vale a dire allo stesso prezzo a cui Enel Energia acquista energia elettrica sul mercato all’ingrosso della Borsa Elettrica Italiana. È possibile verificare in qualsiasi momento il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN) sul sito del GME (Gestore del Mercato Elettrico).

Un vantaggio notevole a cui si aggiungono la massima trasparenza e la possibilità di scegliere tra diversi piani, valutati in base alle proprie esigenze. Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

accesso alla componente energia al prezzo all’ingrosso per l’intera durata contrattuale;

servizio clienti dedicato contattando il numero verde gratuito dall’Italia o a pagamento al costo applicato dal proprio operatore telefonico dall’estero;

area clienti dedicata per gestire la propria fornitura completamente online.

Il nuovo piano Digital di Open Energy

Tra i piani di Open Energy c’è il nuovo piano Digital che consente di avere un’offerta luce monoraria e un pacchetto di servizi digitali forniti da Accenture. L’offerta è composta da una parte fissa in abbonamento e da una parte variabile. Quella fissa è il canone d’abbonamento per i servizi Enel Energia. A questa quota fissa si aggiunge in bolletta la parte variabile: il costo della componente energia per i consumi, il corrispettivo per il dispacciamento, il servizio di trasporto e gestione del contatore e gli oneri di sistema, che sono applicati nella misura definita dall’ARERA, le imposte e l’IVA.

I clienti che attiveranno il piano Digital di Open Energy avranno un sito web pronto all’uso in soli 10 giorni lavorativi e accesso a soluzioni on-line personalizzate in collaborazione con designer professionisti. Il sito web sarà costruito su misura in base alle necessità del cliente e del proprio business: sarà possibile inserire strumenti di e-commerce, online booking e sito vetrina.

Una volta creato il sito web, inoltre, il cliente potrà modificarlo in autonomia con numerosi tutorial messi a sua disposizione sull’area privata del sito enel.it dedicata al cliente. Per favorire la crescita digitale e la gestione della parte online dell’azienda saranno infine a disposizione un ampio catalogo di corsi e-learning sulle principali tematiche digitali, realizzati da esperti del settore.

Scopri tutti i vantaggi del Piano Digital e dell’offerta Open Energy di Enel Energia: per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

​* Nell’articolo sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali