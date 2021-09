Noleggio auto a medio termine: soluzioni flessibili a portata di PMI

Il noleggio auto mid-term copre efficacemente le esigenze di mobilità temporanee di imprese e professionisti: vantaggi e soluzioni anche in ottica green.

Poter ricorrere a soluzioni di noleggio auto flessibili, personalizzabili e caratterizzate da vincoli limitati è diventata una priorità per le imprese e i professionisti, le cui esigenze di mobilità hanno subito inevitabili cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria. Aziende e Partite IVA chiedono maggiore versatilità, formule contrattuali meno impegnative e modificabili che tengano conto della condivisa instabilità e alle difficoltà legate alla ripartenza post-pandemia. Spetta agli operatori del settore riuscire a soddisfare queste necessità, arricchendo l’offerta di soluzioni di noleggio a lungo termine con prodotti innovativi tarati proprio sulle richieste delle PMI.

I contratti di noleggio che si estendono fino a 24 o 48 mesi rappresentano ancora oggi la soluzione più ricercata in ambito business, tuttavia, cresce la domanda di servizi che vadano incontro alle esigenze di programmazione temporanee. In questo scenario nasce il noleggio auto a medio termine che si declina attraverso una rosa di soluzioni improntate al mid-term, caratterizzate da contratti modificabili e clausole di rescissione più leggere o perfino azzerate.

Vantaggi del noleggio auto mid-term

Con il noleggio a medio termine, imprese e professionisti hanno l’opportunità di gestire le flotte aziendali in modo semplice e flessibile accedendo a soluzioni di mobilità basate su contratti che coprono da 30 giorni a 24 mesi. Una valida alternativa al noleggio a lungo termine che consente l’utilizzo del mezzo di trasporto per periodo di tempo inferiore a questa soglia, ma anche al noleggio a breve termine che si estende fino a un mese.

Uno dei principali vantaggi della soluzione mid-term è dato dalla possibilità di modificare il contratto periodicamente senza particolari vincoli o penali, tenendo conto dei progetti in evoluzione, dei trasferimenti provvisori per motivi lavorativi, di esigenze specifiche che possono variare anche nell’arco di poche settimane. Il canone mensile versato, inoltre, è comprensivo di una rosa di servizi inclusi nel contratto e definiti a priori.

Offerte mid-term ALD Automotive

Per le PMI e le Partite IVA chiamate a gestire il parco auto aziendale è fondamentale affidarsi a un partner specializzato nell’offerta di soluzioni di noleggio flessibili, affidabili e vantaggiose. ALD Automotive Italia, azienda leader nel noleggio a lungo termine e nel fleet management attiva da 40anni al servizio delle aziende italiane, ha ridisegnato la propria offerta mettendo in campo nuovi servizi a forte contenuto di innovazione: l’obiettivo è fornire risposte concrete ai clienti che hanno la necessità di avere a disposizione veicoli per un periodo di tempo limitato.

ALD Flex è la soluzione di noleggio mid-term flessibile che permette di avere un’auto nuova, anche ibrida o full electric in circa 48 ore, da 1 a 24 mesi. Pensata per le start-up, per i lavori stagionali o semplicemente per provare i vantaggi e i servizi del noleggio a lungo termine o sperimentare la mobilità elettrica, l’offerta consente di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato proponendo veicoli commerciali di diverse dimensioni e categorie. Sono comprese nel contratto una copertura assicurativa completa, zero anticipo, la restituzione in qualsiasi momento e senza penali dopo 1 mese, la consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, chilometri illimitati, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura sostitutiva di pari segmento in caso di fermo auto, soccorso stradale, bollo incluso nel canone, utilizzo per più driver senza costi ulteriori, customer care dedicato.

ALD Easy, invece, è l’offerta mid-term ideale per chi ha già le idee chiare e conosce la durata necessaria di noleggio. La soluzione consente di noleggiare un’auto ALD Automotive da 3, 6, 12, 18 e 24 mesi con la libertà di un canone fisso senza anticipo, servizi inclusi. Sono previsti tutti i servizi del noleggio: anticipo zero, 2 pacchetti di km a scelta tra 1.500km e 5.000km, franchigie assicurative personalizzabili, auto sostitutiva di pari segmento in caso di fermo, risparmio sul costo del bollo.

Mobilità flessibile in ottica green

L’offerta mid-term di ALD Automotive permette di avere a diposizione un’auto nuova anche ibrida o full electric, stipulando un contratto per periodi di tempo limitati. Da sempre proiettata in un futuro all’insegna della sostenibilità, ALD ha inserito sia nella flotta Flex sia nella flotta Easy vetture elettriche disponibili allo stesso canone di quelle termiche, al fine di promuovere la mobilità green in modo concreto.

Attraverso i prodotti mid-term che favoriscono l’elettrificazione delle flotte, infatti, è possibile contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti ma anche limitare i costi complessivi legati alla mobilità aziendale, ottenendo notevoli vantaggi in termini di brand reputation e responsabilità sociale.

Servizi all inclusive per le flotte aziendali

Punto di forza di ALD Automotive è il team ALD Fleet Consultancy, consulenti specializzati a disposizione dei clienti business per costruire soluzioni di noleggio che vadano incontro alle esigenze dei fleet manager, al fine di gestire la flotta aziendale in modo ottimale scegliendo tra la vasta gamma di veicoli commerciali di varie dimensioni. Ciascuna offerta è comprensiva di tutti i servizi di noleggio e può essere personalizzata con soluzioni ad hoc anche dedicate alla mobilità elettrica.

Scopri tutti i vantaggi e le offerte del noleggio a lungo e medio termine di ALD Automotive Italia: per maggiori informazioni clicca qui.