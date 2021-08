Noleggio auto a misura di PMI: flessibilità e sostenibilità al primo posto

Il noleggio a lungo termine è la formula vincente per gestire al meglio la flotta aziendale, anche in ottica green: vantaggi e soluzioni ad hoc per società di capitali con fatturato compreso tra €5 e €50 milioni.

Il noleggio a lungo termine in ambito business rappresenta una soluzione efficace per gestire la flotta aziendale in modo semplice ed efficiente. La pandemia ha lasciato il segno anche in questo settore, tuttavia proprio nell’anno del Covid il numero dei veicoli coinvolti nel noleggio a lungo termine è cresciuto del 7%. Una nota positiva che sottolinea la notevole capacità di reazione degli operatori del comparto, che hanno saputo andare incontro alle nuove esigenze di mobilità di professionisti e imprese.

A parlare chiaro sono i dati diffusi dal report 2021 di ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e dell’Automotive digital, che mette in evidenza come il noleggio sia tuttora una formula che convince mostrando brillanti prospettive di crescita anche nell’immediato futuro. Poter contare su un partner affidabile e qualificato per la gestione del parco auto rappresenta un valore aggiunto per le PMI e le Partite IVA, consapevoli dei vantaggi che derivano dall’offerta di soluzioni di mobilità flessibili e senza vincoli.

Formula all inclusive e costi trasparenti

Il valore di un bene è strettamente legato al suo utilizzo più che al suo possesso: su questo leitmotiv si basa la naturale propensione delle piccole e medie imprese e dei professionisti verso il noleggio a lungo termine, che può realmente trasformarsi in una strategia di semplificazione dell’organizzazione aziendale. Una formula vincente comprensiva di numerosi servizi che libera da tutti gli oneri di gestione e dai costi di proprietà, rivelandosi un’alternativa vantaggiosa rispetto al leasing e all’acquisto, che presuppone un pesante investimento iniziale. I vantaggi sono molteplici:

versando un canone mensile per tutta la durata del contratto si accede a un pacchetto di servizi personalizzabili che comprendono diverse spese fisse, come la tassa di proprietà, l’assicurazione, il bollo, i tagliandi, la sostituzione e la manutenzione degli pneumatici e l’eventuale soccorso stradale;

per tutta la durata del contratto si accede a un pacchetto di servizi personalizzabili che comprendono diverse spese fisse, come la tassa di proprietà, l’assicurazione, il bollo, i tagliandi, la sostituzione e la manutenzione degli pneumatici e l’eventuale soccorso stradale; poter contare sempre su veicoli efficienti e sicuri , senza preoccuparsi della perdita di valore della flotta in vista di una futura rivendita;

, senza preoccuparsi della perdita di valore della flotta in vista di una futura rivendita; pianificazione dei costi senza sorprese, eliminando i rischi e le spese impreviste legate al possesso di un’auto;

senza sorprese, eliminando i rischi e le spese impreviste legate al possesso di un’auto; risparmio di tempo e risorse, infatti la gestione del veicolo e di tutte le pratiche amministrative è a carico dell’operatore che fornisce il noleggio.

Vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine

Scegliere il noleggio a lungo termine consente alle imprese e ai liberi professionisti di usufruire di specifiche agevolazioni fiscali, in termini di detrazioni e deduzioni. L’azienda, infatti, beneficia della deducibilità totale o parziale delle imposte dirette sulle spese del noleggio (sulla quota noleggio e su quella dei servizi), con la riduzione del reddito imponibile. La detraibilità dell’IVA, invece, consente di sottrarre dall’imposta una determinata percentuale al fine di ridurne l’ammontare, anche raggiungendo una percentuale pari al 100% sulla base del reale utilizzo del veicolo. In tutti i casi di uso promiscuo dell’auto aziendale, infine, i dipendenti possono beneficiare di una retribuzione in natura (Fringe Benefit) che contribuisce a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.

Noleggio mid-term: l’offerta ALD Automotive

ALD Automotive Italia, operatore attivo da 40anni per soddisfare le esigenze di mobilità delle aziende italiane, affianca all’offerta tradizionale nuove soluzioni agili e orientate al mid-term. ALD Flex, infatti, è il nuovo prodotto per il noleggio a medio termine da 1 a 24 mesi che permette di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e restituire il veicolo in qualsiasi momento dopo il primo mese, senza versare alcuna penale, in modo da poter rinegoziare un contratto strada facendo. Un’opzione ideale per coloro che hanno la necessità di prendere un’auto anche solo per il tempo strettamente necessario a espletare esigenze specifiche, come l’avvio di una start-up, lavori stagionali, far fronte a un ordine imprevisto o semplicemente per testare con mano i vantaggi del noleggio a lungo termine o sperimentare la mobilità elettrica.

L’offerta ALD Flex include tutti i servizi di noleggio: anticipo zero, km illimitati, franchigie assicurative personalizzabili, auto sostitutiva di pari segmento in caso di fermo, bollo auto incluso nel canone, pneumatici invernali/estivi o all season illimitati, immatricolazione e messa su strada, assicurazione RCA, gestione multe e sinistri, manutenzione, soccorso stradale 24/7, servizio clienti dedicato.

Mobilità agile in ottica sostenibile

Il noleggio vanta un elevato potenziale green e svolge un ruolo determinante per favorire la sostenibilità ambientale, come dimostra la crescente apertura delle aziende verso modelli di veicoli che consentano di ridurre le emissioni inquinanti limitando costi e consumi. Puntare sulla mobilità elettrica è uno dei pilastri di ALD, all’opera per orientare i Fleet Manager verso le nuove motorizzazioni: i prodotti di ALD Green consentono di noleggiare veicoli 100% elettrici o plug-in hybrid, con canone tutto incluso. Valore aggiunto dell’offerta è sia la piattaforma digitale per l’utilizzo in modalità condivisa della flotta elettrica, sia l’agevolazione fiscale prevista: esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione per i veicoli elettrici, esonero che varia in durata e percentuale da regione a regione per quelli ibridi.

Consulenza su misura

Aiutare le aziende e i professionisti a individuare le soluzioni di mobilità più convenienti e adatte alle singole necessità è l’obiettivo primario di ALD Automotive. Il team di ALD Fleet Consultancy, infatti, è a disposizione per fornire informazioni e supporto per l’ottimizzazione della car policy.

