SheTech Master School: nuove skills per ripartire

Lavoro e imprenditoria femminile: al via i corsi online 2020 di SheTech Master School sulle skills richieste dal mercato del lavoro.

Primo compleanno per la Master School lanciata da SheTech con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per apprendere e migliorare le competenze in ambito tech e digital. Un anniversario celebrato con l’attivazione dei nuovi corsi in partenza dalla fine di settembre, quattro percorsi formativi online focalizzati sulle competenze digitali necessarie per stare al passo con le hard e soft skills richieste dal mercato del lavoro.

I corsi focalizzano su social media marketing, web design, data analysis, public speaking e content strategy. La lista dei temi dei percorsi tra cui è possibile scegliere, tenendo conto dei propri obiettivi di carriera, comprende:

lanciare la propria attività imprenditoriale online partendo da zero,

imparare a raccogliere, misurare e leggere i dati delle campagne marketing utilizzando Facebook Advertising e Google Analytics,

valorizzare il proprio personal branding e approfondire tecniche, strategie e funzionalità per sfruttare al meglio le potenzialità di Instagram.

Diverse le novità importanti, come la Instagram School, il primo percorso interamente dedicato ad uno dei social network più utilizzati dai professionisti. Più in particolare, i nuovi percorsi 2020 sono:

Boost Your Business

Brand Yourself

Go Online

Shetech Instagram School

Ciascun corso vede la partecipazione di un docente professionista che svelerà case studies facilmente replicabili e promuove esercitazioni individuali e di gruppo rigorosamente online.