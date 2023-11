Bonus Trasporti: nuovo click day a dicembre

Il Ministero del Lavoro annuncia un nuovo click day per accedere al Bonus Trasporti, in programma per il 1° dicembre 2023.

Il Bonus Trasporti riscuotendo grande successo, come dimostra il repentino esaurimento dei fondi in occasione dei tre click day che si sono tenuti a settembre, ottobre e novembre. Nel corso dell’ultimo (effettuato il 1° novembre), in sole 13 ore sono stati emessi 659.512 Voucher, esaurendo i 37.003.576,14 euro disponibili.

Il Ministero del Lavoro, per rendere disponibili le risorse residue, programmerà dunque un nuovo click day per il 1° dicembre 2023.

Bonus Trasporti, come fare domanda 31 Ottobre 2023 Le risorse che torneranno nella disponibilità del Fondo, a causa del mancato utilizzo nel mese solare in corso, saranno resi disponibili dal primo del mese prossimo. Il Decreto Energia, inoltre, ha già stabilito lo stanziamento di nuovi fondi per il Bonus Trasporti.

L’agevolazione si basa sulla concessione di un contributo fino a un massimo di 60 euro utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale così come per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Destinatari del bonus sono le persone che nell’anno precedente hanno avuto un reddito non superiore ai 20mila euro: possono richiedere il contributo per se stessi ed anche per un minorenne a carico.

Il Bonus Trasporti è sempre nominativo e deve essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile, relativo al mese in corso.

Nel corso dei click day le risorse vengono assegnate in ordine cronologico, facendo riferimento all’arrivo della domanda.