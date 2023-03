Mutuo per liquidità: le migliori offerte sul mercato

Mutuo per liquidità, senza vincoli ma con ipoteca sulla casa a garanzia: come funziona e quali sono le migliori offerte oggi disponibili sul mercato.

Nell’attuale contesto economico, è facile trovarsi ad affrontare situazioni in cui è necessario credito immediato per far fronte a spese impreviste. In queste circostanze, un’opzione da considerare è il mutuo per liquidità. Questo strumento finanziario offre la possibilità di ottenere fondi senza vincoli specifici sull’utilizzo, mettendo a garanzia un immobile di proprietà.

Andiamo ad esaminare più da vicino come funziona il mutuo per liquidità, esplorando i diversi scenari in cui può essere utile e le condizioni che le banche o gli enti erogatori richiedono per concedere questo tipo di finanziamento, nonché le attuali migliori offerte del mercato.

Mutuo ipotecario per liquidità: cos’è?

Il mutuo per liquidità è un tipo di finanziamento che permette di ottenere una somma di denaro da utilizzare liberamente, senza vincoli specifici sull’uso dei fondi. Funziona come un mutuo tradizionale, con la differenza che non è legato all’acquisto o ristrutturazione di un immobile, ma all’iscrizione di un’ipoteca sull’immobile, a garanzia delle somme erogate.

Che si tratti di far fronte a spese mediche impreviste, di finanziare la formazione dei figli o di investire in un’impresa, il mutuo per liquidità può rappresentare una soluzione efficace e flessibile per affrontare le varie esigenze di liquidità.

Mutuo liquidità: come funziona?

Per ottenerlo, è necessario mettere a garanzia un immobile di proprietà e rispettare i requisiti fissati dalla banca o dall’ente erogatore. Il rimborso avviene tramite rate per un periodo di tempo concordato. Il tasso di interesse può essere fisso o variabile.

Come requisito viene chiesto dalla banca di essere proprietario di un immobile su cui poter iscrivere l’ipoteca a garanzia della somma richiesta e, solitamente, che l’immobile sia libero da altre ipoteche. La somma può arrivare fino al 70% del valore dell’immobile stesso, per una cifra massima di 500.000 euro.

Nel calcolo delle spese necessarie, è importante considerare anche i costi relativi all’istruttoria e alla perizia, nonché il costo dell’assicurazione obbligatoria che copre i rischi di incendio e scoppio.

I mutui per liquidità hanno tassi e condizioni migliori dei finanziamenti?

I mutui per liquidità possono avere tassi e condizioni migliori rispetto ai finanziamenti in alcuni casi. Tuttavia, questo dipende dalla situazione specifica e dalle politiche delle banche o degli enti erogatori. I mutui per liquidità hanno solitamente tassi di interesse più bassi rispetto ai prestiti personali non garantiti, proprio perché sono garantiti da un immobile di proprietà, il che riduce il rischio per la banca (ma se il debitore non riesce a mantenere i pagamenti del mutuo, la banca può arrivare al pignoramento dell’immobile per recuperare il credito). Inoltre, i mutui per liquidità offrono solitamente durate più lunghe per il rimborso (anche se solitamente non si superano i 20 anni), il che può comportare rate più basse.

Da sottolineare, tuttavia, che i mutui per liquidità hanno, in genere, tassi e SPREAD applicati dalle banche più alti rispetto ai mutui di acquisto o ristrutturazione.

Detto questo, è importante considerare che i costi e le condizioni dei mutui per liquidità variano da un’istituzione all’altra e dipendono anche dal profilo del richiedente, come il suo reddito, la sua storia creditizia e il valore dell’immobile offerto come garanzia. Pertanto, è fondamentale confrontare diverse offerte e valutare attentamente i termini e le condizioni prima di scegliere il mutuo per liquidità più adatto alle proprie esigenze.

Mutuo prima casa più liquidità: cos’è?

Il mutuo prima casa più liquidità è un tipo di finanziamento che consente di acquistare la casa destinata ad essere l’abitazione principale, o ristrutturarla, e contemporaneamente ottenere una somma di denaro aggiuntiva per esigenze personali o familiari. In pratica, il mutuo viene erogato per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile e una parte del capitale concesso viene destinato a coprire altri bisogni finanziari del richiedente.

Il funzionamento del mutuo prima casa più liquidità prevede che la banca o l’istituto finanziario eroghi una somma di denaro corrispondente al valore dell’immobile, valutato da un perito, e una somma aggiuntiva in base alla capacità di rimborso del richiedente. La somma aggiuntiva può essere utilizzata per diverse finalità, come l’acquisto di un’auto, la copertura di altre spese o per investimenti.

Il rimborso del mutuo avviene generalmente attraverso rate mensili e prevede l’applicazione di un tasso di interesse variabile o fisso. La durata del mutuo può variare in base alla somma richiesta e alla capacità di rimborso del richiedente. È importante sottolineare che il mutuo prima casa più liquidità è un impegno finanziario a lungo termine e va valutato con attenzione prima di richiederlo.

Se ho già un mutuo come posso ottenere liquidità?

Chi ha già un mutuo in essere e necessità di avere maggiore liquidità, può chiedere una surroga o la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l’impatto delle rate e avere più disponibilità di denaro per altre spese.

Non è invece più percorribile, dal 2007 la strada della surroga del mutuo più liquidità non esiste più dal 2007. La possibilità di effettuare surroga con aggiunta di una somma è stata eliminata con la Legge Bersani e quindi, se si desidera aggiungere liquidità, si dovrà procedere con una sostituzione di mutuo.

La sostituzione del mutuo è diversa dalla surroga in quanto non prevede il trasferimento del mutuo alla nuova banca, ma l’apertura di un nuovo mutuo con condizioni contrattuali diverse. La nuova banca salda il debito con la vecchia e il cliente sottoscrive un nuovo contratto sostenendone tutti i costi. La convenienza dipende dalle esigenze del cliente e dal costo complessivo dell’operazione. La sostituzione potrebbe essere conveniente se il cliente ha bisogno di avere maggiori somme di denaro, lo svantaggio è che, rispetto alla surroga, comporta i costi tipici dell’accensione del mutuo.

Quali sono i migliori mutui liquidità?

In questo momento tra i migliori mutui liquidità sono quelli offerti da BNL e ING Direct.

Quali sono i migliori mutui liquidità a tasso fisso?

Tra i migliori mutui liquidità a tasso fisso del momento c’è il mutuo di BNL – Gruppo BNP Paribas “Mutuo SpenSIERATO”, ipotizzando una durata di 20 anni:

Tasso fisso TAN 4,40%;

Spese iniziali: Istruttoria €938, Perizia €300;

TAEG 4,76% (Indice Sintetico di Costo).

Mutuo ING “Mutuo ArancioTasso Fisso”:

Tasso fisso TAN 4,62% ;

; Spese iniziali: Istruttoria €1.000, Perizia €250;

TAEG 4,95% (Indice Sintetico di Costo);

Spread -0,20 per addebito su C\C ING;

Assicurazione casa gratuita.

Quali sono i migliori mutui liquidità a tasso variabile?

Tra i migliori mutui liquidità a tasso variabile del momento c’è il Mutuo ING “Mutuo Arancio a Tasso Variabile”:

Tasso variabile TAN 4,73%;

Spese iniziali: Istruttoria €1.000, Perizia €250;

TAEG 5,07%;

Spread -0,20 per addebito su C\C ING, Assicurazione casa gratuita. Scheda mutuo completa.

Mutuo BNL – Gruppo BNP Paribas “Mutuo Variabile”:

Tasso variabile TAN 4,94%;

Spese iniziali: Istruttoria €938, Perizia €300;

TAEG 5,33%.