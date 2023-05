Che tipo di mutuo conviene fare oggi: a tasso fisso o variabile?

L'aumento di maggio dei tassi di interesse rende il mutuo variabile sempre più caro, mentre il tasso fisso resta più competitivo.

Prosegue la spinta al rialzo dei tassi di interesse, dopo il settimo rialzo consecutivo deciso dalla BCE. A fare le spese della persistente stretta monetaria, volta a contrastare l’inflazione, sono inevitabilmente, ancora una volta, il costo e le rate dei mutui.

Il rialzo dei tassi BCE attende un nuovo impatto sui mutui a tasso variabile legati all’indice Euribor, con la conseguenza di un ennesimo aumento della rata mensile.

Per fare un esempio, per un mutuo ipotecario ventennale a tasso variabile di importo pari a 150mila euro, rispetto a settembre 2022, il costo della rata è salito del 25% e il monte interessi del 36%. In media il rincaro è di circa 20 euro, passando in media da 936 a 957 euro.

Ma come individuare invece il tasso più conveniente per chi si appresta a richiedere adesso un nuovo mutuo? Il mutuo a tasso fisso si conferma per il momento la scelta migliore per chi deve accendere un finanziamento ipotecario, generando un risparmio di oltre il 7% rispetto al variabile.

Con l’aumento di altri 25 punti deciso il 4 maggio, ed ipotizzando un analogo rialzo a giugno, la rata di un mutuo a tasso variabile costa infatti oltre il 30% in più di un anno fa.

E, seppur stimando un rialzo anche per il tasso fisso (15 bps sui mutui a 30 anni e 20 bps per quelli a 20 anni), a luglio un tasso fisso da 20 anni costerebbe il 4% in meno rispetto ad uno a costo variabile.

La propensione degli italiani ad investire nel mattone potrebbe tra l’altro favorire nei prossimi mesi una nuova fase di concorrenzialità nel mercato dei mutui, generando un abbassamento dei prezzi nel settore immobiliare.