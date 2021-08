Elezioni amministrative 2021: al voto il 3 e 4 ottobre

Fissate le date delle elezioni amministrative 2021: si vota il 3 e 4 ottobre nei comuni delle regioni a statuto ordinario, comprese Milano e Roma.

Con la firma del decreto da parte del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sono state fissate nei giorni scorsi le date delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario, in programma per il prossimo autunno: si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, in caso di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si andrà alle urne anche domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Saranno complessivamente 1.162 i comuni coinvolti nelle procedure elettorali, tra cui figurano 18 capoluoghi di provincia come Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli, oltre a e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso.

Per quanto riguarda Roma Capitale, le elezioni per eleggere il primo cittadino coinvolgeranno la sindaca uscente Virginia Raggi (M5s), il candidato del centrodestra Enrico Michetti, Roberto Gualtieri per il centrosinistra, Carlo Calenda con lista civica, Monica Lozzi, Micaela Quintavalle, Fabrizio Marrazzo, Andrea Bernaudo, Margherita Corrado, Fabiola Cenciotti, Paolo Berdini ed Elisabetta Canitano.

La corsa per diventare sindaco di Milano ha come protagonisti Beppe Sala, l’attuale sindaco, insieme a Luca Bernardo, Bryant Biavaschi, Giorgio Goggi, Gabriele Mariani, Marco Muggiani, Gianluigi Paragone, Alessandro Pascale, Simone Sollazzo e Bianca Tedone.