Lavoro part-time: quando scatta la pensione minima?

I periodi di lavoro part-time valgono interamente per il diritto a pensione. Mi spiego meglio: un anno a tempo parziale, pur essendo l’orario di lavoro ridotto, vale come un anno pieno ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Quindi, i suoi 17 anni di contributi sono interamente validi.

Part-time con diritto pieno a pensione: procedura di domanda 6 Gennaio 2022 Se lei aggiunge altri tre anni di contributi, sia da lavoro sia, eventualmente, da riscatto, raggiunge i 20 anni di versamenti necessari per avere la pensione di vecchiaia.

Se lei ha versamenti precedenti al 1996, può andare in pensione con 67 anni di età e 20 anni di contributi indipendentemente dall’importo maturato. In questo caso, l’INPS paga automaticamente la pensione minima.

=> Calcola la data della tua pensione

Se invece non ha versamenti contributivi prima del 1996, deve possedere un altro requisito: la pensione maturata deve essere pari ad almeno 1,5 volte il minimo (circa 780 euro). In caso contrario, deve aspettare il compimento dei 71 anni. A questo punto, prenderà a titolo di pensione la somma maturata in base al calcolo contributivo.

Risposta di Barbara Weisz