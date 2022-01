Riscatto laurea: decorrenza e recesso

Se lei inoltra richiesta di autorizzazione al riscatto di laurea nel 2022, deve attendere la risposta dell’Inps, che nel caso di accoglimento le invia anche il piano di rateazione. Tendenzialmente, passano alcuni mesi fra la domanda e l’inizio del piano di rateazione.

Riscatto laurea: quando parte il beneficio contributivo? 19 Gennaio 2022 Dal momento in cui si inizia a versare l’onere di riscatto, è comunque possibile interrompere i pagamenti: in questo caso, viene riconosciuto il periodo contributivo riscattato in base agli importi effettivamente già versati.

La precisazione è contenuta nella circolare INPS 36/2019, dedicata al riscatto laurea agevolato introdotto dal dl 4/2019, ma che ripercorre al prassi prevista anche per il riscatto ordinario: in caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

L’eventuale sospensione dei versamenti non comporta la perdita del diritto a chiedere nuovamente il riscatto per i periodi mancanti.