Riforma Pensioni: Quota 104 con taglio retributivo

Riforma Pensioni, Quota 104 in Manovra 2024: un taglio dell'assegno sulla quota calcolata con il retributivo e una finestra di 6 mesi per la decorrenza.

La Quota 104 non prevede solo un anno in più di età rispetto alla Quota 103 ma anche requisiti più rigidi in termini di finestre di uscita e di calcolo pensione, che ne riduce di fatto l’importo. Sono le novità di Riforma Pensioni inserite nella Legge di Bilancio 2024, inserite nel capitolo dedicato alla previdenza, ed in particolare ale formule di flessibilità in uscita.

In base all’ultima bozza del testo della Manovra 2024 (quello definitivo si conoscerà con l’approdo in Senato), l’uscita anticipata dal mondo del lavoro diventa sempre più una corsa a ostacoli. Vediamo in particolare come cambia la Quota 103, ormai ribattezzata Quota 104.

Quota 103 e Quota 104 a confronto

Partiamo dai requisiti attualmente previsti dalla Quota 103, che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023: 62 anni di età minima, 41 anni di contributi versati, nessuna penalizzazione sull’assegno ma importo massimo erogabile di 1500 euro fino al raggiungimento dei requisiti di vecchiaia (attualmente fissati a 67 anni).

Dal 1° gennaio 2024, con la Quota 104, bisogna maturare entro fine anno almeno 41 anni di contributi versati ed almeno il compimento dei 63 anni di età. Non solo: scatta anche un taglio proporzionale della quota retributiva maturata.

Pensione Quota 104 con taglio assegno

Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto 22 Aprile 2022 Chi aggancia questa formula di flessibilità in uscita, in genere avrebbe diritto a calcolare la pensione con il sistema misto, che prevede la valorizzazione con il retributivo della quota di contributi versati entro il 31 dicembre 1995.

Ebbene, sulla parte di versamenti che sarebbero calcolati con il retributivo, si applica invece una riduzione pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento e quello corrispondente al requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia (pari a 67 anni).

In parole semplici, si tratta di un taglio proporzionale agli anni di anticipo: è più alto per chi ha 63 anni e scende man mano che ci si avvicina ai 67 anni. Per la sola quota retributiva, in base ai calcoli effettuati da PensioniOggi, la penalizzazione va dal 12,14% per chi si ritira con 63 anni al 6,4% per chi sceglie Quota 104 uscendo a 64 anni, riducendosi sotto il 3% a 66 anni e due mesi.

Quota 105 senza tagli per gli Statali

La regola non vale per i dipendenti pubblici che vanno in pensione con la Quota 105 avendo già compiuto i 65 anni. In questo caso, non c’è il taglio sulla parte retributiva.

Decorrenza pensione: finestra mobile da 3 a 6 mesi

Per chi sceglie la ex Quota 103 si allunga anche la finestra mobile, da tre a sei mesi. Si tratta del periodo che intercorre fra il momento in cui si matura il diritto e quello della decorrenza della pensione. Anche questa è una regola che si applica solo a chi matura il diritto a partire dal 2024. In pratica, chi ha 41 anni di contributi e compie i 63 anni necessari per la pensione con quota 104 in gennaio, deve aspettare sei mesi per percepire la prima pensione (che arriva quindi in agosto).

Requisiti e regole 2024 per Quota 103 e 104

Tutte le novità esposte riguardano coloro che maturano il diritto alla pensione con Quota 104 dal primo gennaio 2024. Chi ha 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023 ha ancora diritto alla Quota 103 e continua a poter applicare le vecchie regole, anche se decide di andare in pensione successivamente.

Riassumiamo tutti i requisiti.

Quota 103 : 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Finestra mobile di tre mesi. Nessuna decurtazione sull’importo della pensione. Chi ha questo requisito, può esercitarlo in qualsiasi momento. Quindi, può andare in pensione nel 2024 o in un periodo successivo con la vecchia Quota 103.

: 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Finestra mobile di tre mesi. Nessuna decurtazione sull’importo della pensione. Chi ha questo requisito, può esercitarlo in qualsiasi momento. Quindi, può andare in pensione nel 2024 o in un periodo successivo con la vecchia Quota 103. Quota 104: 63 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024. Finestra mobile di sei mesi. Riduzione dell’assegno corrispondente alla differenza del coefficiente di trasformazione all’età in cui si va in pensione rispetto a quella dell’età per la pensione di vecchiaia (taglio quota retributiva maturata direttamente proporzionale agli anni di anticipo).

La flessibilità in uscita in Manovra

In generale, la Manovra 2024 ha previsto una stretta su tutte le forme di flessibilità in uscita: si è alzata l’età per l’APE Sociale a 63 anni e cinque mesi e quella per Opzione Donna a 61 anni (sempre con una riduzione di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni).

La pensione anticipata contributiva, consentita a determinate condizioni con 64 anni di età e 20 anni di contributi, prevede dal 2024 un vincolo più alto in termini di assegno maturato, che deve essere pari a 3,3 volte l’assegno sociale (oggi invece è a 2,8 volte).

Al momento non si conosce il testo definito del ddl di bilancio. Alcune delle regole sopra esposte sono diverse da quelle annunciate dallo stesso Governo dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del 16 ottobre. Quindi, fino a quando non sarà noto il testo ufficiale della Legge di Bilancio 2024 – bollinato e depositato in Senato – non si possono avere certezze sui dettagli delle misure approvate.

Ormai è questione di giorni: le comunicazione del Presidente sulla Manovra sono in calendario nell’Aula di Palazzo Madama per lunedì 30 ottobre.