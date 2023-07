Pensioni invalidità civile a una stretta: l’INPS ricalcola i requisiti di reddito

L’INPS cambia i requisiti per l’accesso alla pensione di invalidità: per il calcolo del tetto massimo, rileva il reddito al lordo delle ritenute fiscali.

Cambiano le regole per il riconoscimento di alcune pensioni di invalidità civile collegate al reddito (con necessità di indicazione dell’importo nel modello RED): l’INPS ha fornito nuove indicazioni che ridefiniscono il sistema di calcolo ai fini dei requisiti, con il rischio di provocare una rideterminazione al ribasso delle prestazioni quando non addirittura una revoca.

Requisiti di reddito più severi per la pensione e l’assegno di invalidità

Come indicato nel messaggio INPS n. 2705/2023 del 18 luglio 2023, per la pensione di inabilità civile e l’assegno mensile di invalidità aumenta la soglia di reddito richiesto per ottenere la prestazione, dal momento che adesso si considerano al lordo IRPEF.

L’INPS precisa infatti che il reddito rilevante ai fini della valutazione del diritto di accesso alle prestazioni d’invalidità civile deve essere considerato al lordo delle ritenute fiscali, mentre in precedenza veniva preso in esame al netto delle tasse.

Con la nuova comunicazione, a parziale rettifica di quanto indicato nel Messaggio n. 1688/2022, l’INPS spiega la nuova procedura di calcolo deve considerare il reddito al netto degli oneri deducibili ma al lordo delle ritenute fiscali ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile.

Come è noto, al fine di determinare il limite reddituale per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, rilevano i redditi valutabili agli effetti dell’IRPEF (art. 14 septies, DL 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33) al lordo delle ritenute fiscali (art. 2, DM 31 ottobre 1992, n. 553). Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 1 del Messaggio n. 1688/2022, nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali.