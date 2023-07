Calendario Pagamenti INPS Agosto 2023: Pensioni, NASpI, RdC e Assegno Unico

Le date dei pagamenti INPS di agosto 2023 per pensioni, Reddito di Cittadinanza, NASpI e Assegno Unico: il calendario e le novità.

I pagamenti INPS ad agosto 2023, pur cadendo nel pieno della stagione estiva, non subiranno pause o ritardi di accredito da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Oltre alla pensione, tra i più attesi ci sono gli ultimi accrediti del Reddito di Cittadinanza, il sussidio di disoccupazione e l’Assegno Unico per figli a carico.

Vediamo in dettaglio quale sarà il calendario dei pagamenti INPS di agosto 2023.

Il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza di agosto 2023 sono previsti dopo Ferragosto, pagati tra il 16 e il 27 del mese, come di consueto. Non tutti i beneficiari riceveranno però il RdC, dal momento che il sussidio sarà pagato a:

coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali; chi non ha terminato 7 rate di RdC entro luglio 2023; famiglie con almeno una persona che rientra in una delle seguenti categorie: minorenne (con meno di 18 anni di età); persona con disabilità ai fini ISEE; persona con almeno 60 anni di età.

Il saldo del Reddito di Cittadinanza può essere controllato tramite app Postepay, online, dal numero verde o negli sportelli ATM Postamat delle Poste Italiane.

=> Calcolo Reddito di Cittadinanza Online

A partire da settembre, prenderà però il via il nuovo strumento, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), in sostituzione del sussidio per gli occupabili con ISEE fino a 6mila euro. Fino a dicembre, invece, PdC e RdC restano per le famiglie con soggetti fragili (minori, disabili e anziani).

A partire da gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà abolito. Le famiglie occupabili riceveranno il sussidio per un massimo di 7 mesi nel corso del 2023, mentre le famiglie non occupabili percepiranno il RdC fino a dicembre 2023 o fino a novembre 2023, se le diciotto rate del sussidio terminano a novembre 2023.

Dal 2024, dunque, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito da nuove misure:

Supporto per la formazione e il lavoro per gli occupabili.

Assegno di inclusione per i non occupabili.

L’Assegno di inclusione dal 2024 avrà specifici requisiti, tra cui il possesso di determinati criteri di età, la cittadinanza italiana o un particolare permesso di soggiorno, la residenza in Italia per almeno 5 anni, un reddito ISEE e patrimonio immobiliare e mobiliare entro certi limiti, e l’assenza di determinati beni come autoveicoli e imbarcazioni di lusso.

Per chi non riceverà più il Reddito di cittadinanza e soddisfa i requisiti, sarà possibile richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, un contributo mensile erogato per un massimo di 12 mesi, condizionato al sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato per seguire un percorso formativo al fine del reinserimento nel mondo del lavoro.

Pagamenti NASpI e DIS-COLL: quanto arrivano ad agosto 2023

Le prestazioni di agosto sono in lavorazione e saranno erogate dal 6 al 15 agosto (dunque, prima di Ferragosto). La data di pagamento varia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda di NASpI o DIS-COLL.

Generalmente il termine entro cui l’INPS effettua i pagamenti tra il 1° e il 10 agosto. Per conoscere l’importo e la data del versamento, è possibile accedere alla sezione Prestazioni e Pagamenti dell’area riservata sul portale INPS, autenticandosi con identità SPID, CIE o CNS.

Assegno Unico: pagamenti di agosto 2023

Ad agosto 2023, l’Assegno Unico sarà pagato tra il 18 e il 22 del mese. Questo secondo quanto previsti dalla circolare del 10 luglio della Banca d’Italia e INPS in cui hanno annunciato le date in cui verrà pagato il contributo per le famiglie nei mesi restanti dell’anno. Tuttavia, questa informazione è rilevante solo per coloro che hanno già ricevuto l’aiuto e non hanno subito variazioni negli importi. Se ci sono state modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

=> Calcola l’Assegno Unico online

Eventuali correzioni al calcolo dell’assegno, che possono portare a un saldo a credito o a debito, verranno conguagliate con il versamento della rata. Per semplificare il processo, i beneficiari riceveranno una notifica via e-mail o SMS e potranno verificare i dettagli del calcolo direttamente sul sito dell’INPS.

Pensioni INPS: calendario pagamenti di agosto 2023

Il pagamento delle pensioni di agosto 2023 (vecchiaia e invalidità) avviene con valuta 1 agosto sia per chi la riceve sul conto corrente che per chi la ritira in contanti.

Il pagamento delle pensioni INPS alle Poste a agosto 2023 sarà suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome, seguendo il seguente calendario:

martedì 1° agosto : cognomi da A a C ;

: cognomi ; mercoledì 2 agosto : cognomi da D a K ;

: cognomi ; giovedì 3 agosto : cognomi da L a P ;

: cognomi ; venerdì 4 agosto: cognomi da Q a Z.

Ricordiamo che ad agosto 2023 porta con sé diverse novità per il cedolino pensione: tra queste, gli arretrati relativi agli aumenti delle pensioni previsti per l’anno in corso, anche per le pensioni minime, i conguagli e i rimborsi IRPEF legati al modello 730/2023 e il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna RED per le prestazioni legate al reddito.