Intesa Sanpaolo: un Osservatorio per il lavoro di domani

Un Osservatorio permanente a disposizione di imprese e istituzioni per contribuire a ridurre il gap di competenze nel mercato del lavoro.

Si chiama Look4ward in nuovo Osservatorio per il lavoro lanciato da Intesa Sanpaolo assieme all’Università LUISS Guido Carli, in partnership con SIREF Fiduciaria, Accenture e Digit’Ed. Obiettivo, individuare i fabbisogni di nuove competenze richieste dal mercato, promuovere la definizione di figure professionali e profili in linea con i nuovi business e sostenere il lancio di progetti e iniziative per favorire l’occupazione.

Prevista anche una mappatura delle richieste territoriali di competenze, così da attivare percorsi formativi ad hoc.

Lavoro: il gap tra domanda e offerta impoverisce i giovani 3 Maggio 2023 Un Osservatorio permanente per il lavoro di domani, dunque, che ogni sei mesi pubblicherà uno studio qualitativo e quantitativo per scandagliare le nuove tendenze occupazionali nei settori Hospitality, Agrifood, Energy, Social & Health, Banking e IT. Ampio spazio è dedicato anche ai trend verticali che interessano il Paese – NEET, Silver e Blue economy, passaggio generazionale – in ottica di inclusione socio-lavorativa.

Tutto nasce dall’analisi del consueto mismatch che interessa il mercato del lavoro italiano, dove il tasso di disoccupazione è del 7,8% (arrivano al 22,3% tra i giovani) a fronte di un 45% di aziende che non riesce a reperire manodopera specializzata. Da qui la necessità di colmare il gap favorendo lo sviluppo di competenze specifiche e attivando formule di transizione generazionale nelle aziende familiari italiane che trainano l’economia ma che necessitano di uno svecchiamento manageriale e dei processi produttivi.

Non a caso, la prima pubblicazione dell’Osservatorio (“A look at NEET. Analisi, categorizzazione e strategie di intervento”) parte dai dati Eurostat sui cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), con l’Italia che nel 2021 era il paese UE con la più alta percentuale (23,1%), circa 2,1 milioni di giovani, che salgono a 3 mln se consideriamo i giovani tra 15 e 34 anni.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Social Development and University Relations Intesa Sanpaolo, ha spiegato che si tratta di:

un Osservatorio permanente, realizzato con partner di alto profilo, che attraverso analisi semestrali fornisce un supporto scientifico che la Banca ed i Partner coinvolti intendono mettere a disposizione di imprese, istituzioni, associazioni, terzo settore per contribuire in modo fattivo al tema della richiesta di competenze nel mercato del lavoro, per supportare programmi di inclusione lavorativa sostenibili e scalabili, con impatto positivo per il Paese.