Università: 139 assunzioni AFAM a tempo indeterminato

Decreto MUR in Gazzetta Ufficiale per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato presso istituzioni AFAM.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che autorizza l’assunzione di nuovo personale tecnico-amministrativo per le esigenze delle istituzioni AFAM, come stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) potranno beneficiare di nuovi ingressi grazie alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, volta a inserire complessivamente 139 unità di personale.

Secondo quanto riportato sul decreto, il MUR è autorizzato ad assumere per l’anno accademico 2021/2022:

1 direttore amministrativo EP/2;

3 direttori di ragioneria EP/1;

3 direttori di biblioteca EP/1;

2 collaboratori;

44 assistenti e 26 coadiutori.

Per l’anno accademico 2022/23, invece, le nuove le assunzioni di:

60 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui 2 direttori amministrativi EP/2;

8 direttori di ragioneria EP/1;

2 direttori di biblioteca EP/1;

3 collaboratori;

11 assistenti;

34 coadiutori.