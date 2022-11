Concorso Banca d’Italia per assumere 60 laureati

Cosa prevede il bando di concorso per assumere 60 laureati con orientamento economico e statistico.

La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per 60 assunzioni a tempo indeterminato di laureati con orientamento economico e statistico.

Concorsi su inPA: come fare domanda 17 Novembre 2022 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 21 dicembre 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet della Banca d’Italia.

Concorso Banca d’Italia

Il bando prevede tre procedure di selezione volte ad assumere a tempo indeterminato:

30 esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali;

20 esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie;

10 esperti con orientamento nelle discipline statistiche.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso indicati nel bando, sono richiesti:

laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM17 o 20/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli;

diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche; statistica; matematica; fisica; scienze strategiche; altra laurea equiparata o equipollente per legge.

Calendario prove bando Bankitalia

È prevista una preselezione nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori alle 3500 unità. Un avviso sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di gennaio 2023, informerà sul calendario e il luogo di svolgimento della prima prova di ciascun concorso.

Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale: la prima sarà basata sullo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d’esame e di un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità sociale ed economica, mentre la seconda in un colloquio sulle materie previste e in una conversazione in lingua inglese.