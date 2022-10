Rivalutazione retribuzioni lavoro agricolo: aggiornamento al via

Verso la rivalutazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli: avvio delle rilevazioni provinciali per l'aggiornamento contrattuale 2023.

L’INPS ha fornito indicazioni operative per la rivalutazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato del settore agricolo.

I nuovi importi si riferiranno ai vari settori in cui si articola l’attività del settore agricolo, in particolare per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori.

Le Strutture territoriali INPS procedono come ogni alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali così da consentire successivamente l’elaborazione e il calcolo della rivalutazione.

La rilevazione sarà effettuata alla data del 30 ottobre 2022, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, ma l’insieme degli adempimenti INPS sarà portato a termine soltanto entro il 10 febbraio 2023.

I dettagli nella Circolare n.121 del 26 ottobre 2022.