Bonus 150 euro ai dipendenti: Fac-simile INPS per la Dichiarazione

Indennità INPS una tantum ai lavoratori dipendenti: il Modello di Dichiarazione da far firmare per il Bonus 150 euro Dl Aiuti ter in busta paga a novembre.

L’INPS ha pubblicato il modello di Dichiarazione sostitutiva che il dipendente deve rendere al datore di lavoro per poter accedere al Bonus 150 euro in busta paga con le competenze di novembre 2022, come previsto dal Dl Aiuti ter.

Bonus 150 euro previa Dichiarazione

L’auto-dichiarazione serve a confermare di non essere titolare di prestazioni incompatibili, ossia quelle di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del decreto legge n.144 del 23 settembre 2022 (uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione) e di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Per agevolare gli adempimenti da parte dei datori di lavoro, il fac-simile proposto è dunque un modello personalizzabile (non obbligatorio né vincolante) da cui prendere spunto per la Dichiarazione da far firmare ai dipendenti. Il Fac-simile INPS è allegato al Messaggio n. 3806 del 20 ottobre. Eccolo di seguito.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro)

(Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome …………………………………………………… Nome ……………………………………………………

Nato/a il………………… a ……………………………………… prov……… CF ………………………………………….

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022, presso __________________________________, codice fiscale (p.IVA) _________________________,

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;

di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta;

che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data ……………………… Firma…………………….