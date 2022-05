Pensioni INPGI: dal 1° luglio diventano INPS, domande al via

Aperta la procedura di domanda per gli iscritti INPGI di accedere alle pensioni e prestazioni spettanti, con liquidazione da parte dell'INPS dal 1° luglio.

Al via il il servizio INPS per la domanda di prestazioni pensionistiche ex INPGI: consente di inviare le richieste di prestazioni pensionistiche direttamente all’Istituto di previdenza, che provvederà a liquidarle. La Legge di Bilancio 2022 ha infatti disposto che la funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), limitatamente alla gestione sostitutiva.

Dal 1° luglio 2022, pertanto, risultano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti:

giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica;

professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti – alla data del 30 giugno – alla gestione sostitutiva dell’INPGI.

Come fare domanda

Le domande di prestazione previdenziale possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

online dal sito web www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Prestazioni pensionistiche – Domande”;

tramite Istituti di Patronato;

chiamando il Contact Center al numero verde 803164.

SI può ad esempio inoltrare domanda di pensione, ricostituzione o certificazione, selezionando la gestione “Lavoratori Dipendenti” e poi il fondo “INPGI”.

L’ufficializzazione della procedura è stata fornita con il messaggio 4 maggio 2022, n. 1886.