Concorso Ministero Giustizia: domande entro il 28 aprile

La destinazione riguarda diverse città d’Italia: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia.

Si tratta di due distinti bandi, pubblicati su inPA. In entrambi i casi, il concorso è per titoli ed esami, con invio delle candidature per via telematica, mediante la piattaforma StepOne.