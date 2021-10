Il 23 ottobre in molte città italiane si celebra la giornata nazionale della prossimità locale, occasione per valorizzare il commercio di vicinato.

Sabato 23 ottobre si celebra la la prima edizione del Think Local Day, giornata nazionale della prossimità locale promossa dall’associazione Eroinormali per valorizzare il commercio di vicinato e tutto ciò che è “a portata di mano” sul territorio. L’evento, che coinvolge varie città italiane e vede il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha come finalità quella di sensibilizzare il valore della prossimità in tutte le sue sfaccettature, sia dal punto di vista commerciale sia artigianale e culturale.

L’invito rivolto ai partecipanti è quello di esplorare i quartieri cittadini per vedere quali negozi o servizi ci sono, spesso ignorati o sottovalutati. Il manifesto dell’evento, che sintetizza in dodici punti i valori chiave del Think Local Day, sottolinea come acquistare sotto casa sia ecologico e favorisca la riduzione degli sprechi e dei rifiuti, nonché dell’inquinamento. Alternativa alla consegna a domicilio e all’acquisto online, che rischiano di mettere in secondo piano le piccole realtà locali.

Per maggiori informazioni sul Think Local Day è possibile visitare il portale ufficiale dell’evento.