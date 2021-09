Green Pass sul lavoro, verso l’obbligo per tutti

Il Governo valuta l'obbligo di Green Pass sul lavoro nel pubblico e nel privato in un unico decreto: vertice con i sindacati, ultimi nodi e poi CdM.

In vista del Consiglio dei Ministri di giovedì 16 settembre il Governo accelera sull’estensione del Green Pass a tutti i lavoratori: dopo le varie anticipazioni da parte di numerosi Ministri, un vertice odierno con i Sindacati sembra confermare le anticipazioni, secondo cui la Certificazione Verde Covid-19 viene estesa non soltanto al Pubblico Impiego ma anche ai dipendenti delle aziende del settore privato. Date approssimative per il nuovo obbligo in tutti i luoghi di lavoro: 10-15 ottobre. Tuttavia, pur accorpando i nuovi obblighi in un unico decreto, potrebbero però essere stabilite diverse date diverse di entrata in vigore: subito per i dipendenti pubblici, a metà ottobre nel privato.

Green Pass per tutti i luoghi di lavoro

«Sicuramente ci sarà un’estensione dell’utilizzo del Green Pass», ha dichiarato il Mministro del Lavoro, Andrea Orlando. «Si va verso l’obbligo del Certificato Verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato», ha aggiunto Mariastella Gelmini, Ministra agli Affari Regionali. «Sulle modalità e i tempi discuteremo nelle prossime ore» chiarisce ancora Orlando.

E qui si inserisce la convocazione dei Sindacati: l’obbligo comporta una serie di questioni complementari, dalla disciplina per i no vax al costo dei tamponi. Tendenzialmente, Cgil, Cisl e Uil sostengono una posizione possibilista, anche nell’ambito del confronto con Confindustria: favorevoli anche ad un eventuale obbligo vaccinale, non sono contrari al Green Pass in azienda con garanzie sulla tutela del posto e sull’onere economico dei test anti Covid, per quanto le imprese (tranne quelle associate a Confapi, che hanno trovato un accordo in merito) insistano per non doverseli accollare. Tantomeno vuole farlo il Governo (ad esclusione di quelli per le persone fragili) per non disincentivare la vaccinazione. Le prossime ore saranno decisive per trovare un compromesso su questo nodo.

Al momento, in ambito lavorativo, il green pass è obbligatorio solo per le mense. Ci sono poi settori, come la sanità in cui alcune tipologie di lavoratori hanno già l’obbligo vaccinale (RSA comprese). Nel frattempo sta terminando l’iter di conversione in legge del primo decreto Green Pass, con le attuali regole in vigore: il Governo ha posto la fiducia al Senato (alla Camera è già stato approvato) per sveltirne i tempi di approvazione. Intanto, il DL Green Pass bis (con l’obbligo esteso di Certificazione a Scuola e a tutti i luoghi della formazione) arriva in Aula il 20 settembre.