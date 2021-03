Generation4Universities per la carriera dei giovani talenti

Al via il programma per accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani talenti: formazione, stage e opportunità di carriera.

Si rivolge ai giovani universitari di talento il progetto Generation4Universities, iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, la partnership tecnica di Mentors4U e SHL e il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

L’iniziativa si propone di favorire lo sviluppo della carriera delle studentesse e degli studenti universitari iscritti all’ultimo anno di corso della Laurea Magistrale in Ingegneria, Economia, Lettere, Filosofia e Lingue.

Per partecipare alle selezioni è necessario essere in corso di studio e avere una media non inferiore a 28/30. I giovani selezionati parteciperanno a un programma semestrale di accelerazione all’ingresso nel mondo del lavoro, che si svolgerà da aprile a settembre. Sono previsti tre moduli formativi:

Bootcamp : 10 giorni di formazione online per acquisire competenze trasversali, comportamentali e attitudinali attraverso sessioni professionalizzanti e sessioni di sperimentazione delle conoscenze e competenze acquisite durante il percorso universitario;

: 10 giorni di formazione online per acquisire competenze trasversali, comportamentali e attitudinali attraverso sessioni professionalizzanti e sessioni di sperimentazione delle conoscenze e competenze acquisite durante il percorso universitario; Mentorship individuale : percorso personalizzato di mentorship con manager ed esperti di Generation, McKinsey & Company e delle aziende partner e con professionisti del network di Mentors4U;

: percorso personalizzato di mentorship con manager ed esperti di Generation, McKinsey & Company e delle aziende partner e con professionisti del network di Mentors4U; Seminari professionalizzanti: appuntamenti online di 2 ore ciascuno per interagire con i senior manager delle aziende partner dell’iniziativa su diverse tematiche, tra cui i principali trend del settore, l’esperienza professionale maturata dagli speaker, le funzioni dei ruoli che ricoprono nelle loro aziende.

Nel mese di settembre i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui individuali con le aziende partner per candidarsi a posizioni di stage. I costi di partecipazione al programma sono coperti dai promotori e dai partner dell’iniziativa.

Per partecipare alla selezione è possibile iscriversi entro domenica 21 marzo, partecipando ai colloqui individuali che si terranno nell’arco di due giorni a partire dalla settimana del 5 aprile.