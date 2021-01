Assunzione giovani, incentivo IO Lavoro fino a gennaio

Assunzione agevolata di giovani o disoccupati con sgravio contributivo: regole di compatibilità con altri incentivi e scadenza fruizione.

Un incentivo per le assunzioni di giovani, limitata a determinate Regioni, compatibile con analoghe agevolazioni che consentono una sgravio contributivo per tre anni. E’ previsto dall’ANPAL, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. L’agevolazione IO Lavoro è uno sgravio contributivo al 100% (escluso premio INAIL), per 12 mesi fino a un tetto di 8.060 euro, sulle assunzioni a tempo indeterminato, anche in somministrazione o in apprendistato professionalizzante, di giovani disoccupati.

L’assunzione può essere anche part-time, l’incentivo si applica pure alle assunzioni di soci lavoratori di cooperativa, mentre non è riconosciuto in caso di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Per le assunzioni 2020, la scadenza di fruizione è il 31 gennaio 2021. I datori di lavoro devono presentare richiesta online all’INPS – dal percorso: Accedi ai servizi > Altre tipologie di utente > Aziende, consulenti e professionisti > Servizi per le aziende e consulenti > Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – che verifica requisiti e risorse: dopo il via libera ci sono 10 giorni per 10 giorni effettuare l’assunzione e confermare il bonus, che si ottiene a conguaglio dei contributi a debito.

Riguarda giovani fra i 16 e 24 anni che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (a meno che non si tratti di trasformazione di contratto a termine). E’ applicabile anche a lavoratori con più di 25 anni, che però devono possedere un ulteriore requisito, ovvero essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il decreto attuativo stabilisce la cumulabilità con l’incentivo per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza (articolo 8 Dl 4/2019) e con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati nel Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni. La decorrenza del cumulo fra i due strumenti per le assunzioni agevolate è partita dal 2019. Pertanto, chi ha usufruito dell’IO, a partire dal tredicesimo mese, potrà “agganciare” lo sgravio strutturale (triennale al 50% per giovani fino a 35 anni) fermo restando che vi siano le condizioni previste.