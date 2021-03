DL Sostegni: blocco licenziamenti a doppio binario

Pacchetto Lavoro nel DL Sostegni: blocco licenziamenti fino al 30 giugno per imprese coperte da CIG ordinaria e al 30 ottobre per le altre, nuove deroghe.

Si conferma la proroga del blocco licenziamenti diversificata per le aziende che possono utilizzare gli ammortizzatori sociali ordinari e per quelle che invece non sono coperte da questi strumenti. Lo ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in vista del Decreto Sostegni, la cui approvazione è prevista nei prossimi giorni: l’ipotesi formulata è quella di spostare il divieto dal 31 marzo al 30 giugno per datori di lavoro coperti da cassa integrazione, e al 30 ottobre per tutte le altre.

Decreto Sostegni: il Pacchetto Lavoro 16 Marzo 2021

Il Pacchetto Lavoro contenuto nel Decreto Sostegni prevedrà anche la proroga della cassa Covid (probabilmente a fine giugno per le imprese che hanno la CIG ordinaria, a fine anno per quelle che utilizzano la cassa in deroga o i fondi di solidarietà). Non si escludono una nuova proroga della NAsSpI, forse anche con un allargamento della platea degli aventi diritto, una nuova deroga al rinnovo dei contratti a termine senza causale, il rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza, nuove mensilità di Reddito di Emergenza.

Sul blocco dei licenziamenti, i tecnici sono al lavoro anche sulle relative deroghe. Dovrebbero essere confermate quelle già previste dall’attuale norma, per cui resterebbero possibili i licenziamenti determinati da chiusura dell’attività aziendale e fallimento (con l’eventuale esclusione dei rami d’azienda per i quali viene disposto l’esercizio provvisorio) o per incentivo all’esodo nell’ambito di accordi collettivi aziendali, con trattativa sindacale e consenso del lavoratore (che firma una risoluzione consensuale con accesso alla NASpI più un incentivo economico). Inoltre, si lavora all’ipotesi di escludere dal divieto di licenziamento i dirigenti.

Sulle ipotesi sopra riportate si registrano dichiarazioni di esponenti del Governo e dei partiti di maggioranza. Per il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, è necessario permettere di «far ripartire il mercato del lavoro, aiutando i lavoratori e le imprese». La presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora Serracchiani, si aspetta «che vengano confermate le attuali deroghe, e che siano espressamente esclusi dal blocco i dirigenti per i quali queste normative sono inapplicabili».