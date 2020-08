Lavoro: turnover per 2,5 milioni di occupati

Oltre 2,5 milioni di lavoratori dovranno essere sostituiti nei prossimi 5 anni: settori più coinvolti e le regioni che avranno bisogno di più occupati.

Cresce la domanda nelle imprese 28 Agosto 2020 Nell’arco dei prossimi cinque anni oltre 2,5 milioni gli attuali occupati avranno raggiunto l’età di pensionamento o comunque usciranno dal mercato del lavoro, risorse che dovranno essere sostituite e che porteranno a un fabbisogno complessivo di lavoratori compreso tra 1,9 e 2,7 milioni.

Secondo l’ultimo aggiornamento del modello di previsione dei fabbisogni occupazionali sviluppato nell’ambito del Sistema informativo Excelsior da Unioncamere, tra il 2020 e il 2014 i settori privati esprimeranno un fabbisogno compreso tra 1,2 e 2 milioni di unità, mentre nel pubblico saranno richiesti circa 720mila lavoratori. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, il fabbisogno si collocherà tra 400mila e 600mila unità sempre nel prossimo quinquennio.

Il modello prende come base due possibili scenari per l’andamento dell’economia: secondo lo scenario A di espansione la crescita economica potrà generare nel quinquennio 2020-2024, in maniera molto differenziata nei vari settori, un incremento rispetto al 2019 dello stock di occupati di circa 179mila unità, mentre secondo lo scenario B di contrazione si prospetterebbe una flessione dello stock di occupati di circa 556mila unità a fine quinquennio.

I prossimi pensionamenti sommati ai potenziali incrementi (o alla possibile diminuzione) degli occupati stimati in base ai trend annuali del PIL, determineranno comunque una domanda di nuova forza lavoro di circa 2/3 milioni di addetti nei prossimi cinque anni.

Stime occupazionali

Analizzando le previsioni a livello territoriale riferite al biennio 2020-2021, sarà il Nord Ovest ad avere bisogno della quota maggiore di occupati (609mila/844mila unità), seguito dal Nord Est (492mila/665mila unità), dal Mezzogiorno (500mila/661mila unità), e dal Centro (361mila/527mila unità). La filiera che sarà caratterizzata dal maggiore fabbisogno sarà quella della “salute”, seguita dagli “altri servizi pubblici e privati” e dal settore “formazione e cultura”.

Si tratta per lo più di domanda nel comparto pubblico. I dipendenti della pubblica amministrazione assumeranno un peso chiave (46% sul fabbisogno nello scenario A), mentre privati e lavoratori autonomi presenteranno incidenza ridotta. Di fatto, si stima in negativo soprattutto l’andamento della domanda nei settori “commercio e turismo”, “legno e arredo”, “moda”, “Finanza e consulenza”, “altre filiere industriali”, ”meccatronica e robotica” e “costruzioni e infrastrutture”.

Nel triennio 2022-2024, invece, si ipotizza che l’economia italiana potrà riprendere un percorso di crescita. Il comparto “commercio e turismo” – con una richiesta di quasi 425mila unità – sarà la principale filiera per fabbisogno di occupati, seguita dagli “altri servizi pubblici e privati” e dal ramo “salute”, con il comparto “formazione e cultura” in coda.

Nel dettaglio, l’aumento riguarderà soprattutto i dipendenti privati (quasi 355mila occupati pari al 77% del totale), mentre per gli autonomi si prevede un incremento di 80mila unità e nel Pubblico di 21mila lavoratori.

Si prevede, infine, che solo nella filiera dell’ “informatica e telecomunicazioni”, la replacement demand rappresenterà meno del 50% del fabbisogno del triennio, considerando la probabile accelerazione della trasformazione digitale. A fare da ostacolo sarà la difficoltà di reperire figure sufficientemente competenti.