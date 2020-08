Bonus baby sitting e centri estivi entro agosto

Aggiornate le procedure INPS per il bonus Covid baby sitting e centri infanzia: prestazioni e domande entro fine agosto, rendicontazione entro l'anno.

Bonus baby sitting e centri estivi: domande online 18 Giugno 2020 Procedure INPS aggiornate con le novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Rilancio, che ha prorogato al 31 agosto la possibilità di utilizzare il bonus bonus sitting. Anche le domande, sia per il bonus baby sitter sia per il contributo economico per pagare centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, devono però essere presentate entro fine mese.

Si tratta del doppio bonus introdotto dal Cura italia e poi ampliato dall’articolo 72 del dl 34/2020. Che, appunto, prevede la possibilità di utilizzo fino al 31 agosto rispetto alla precedente data del 31 luglio.

Scadenze

In base alla legge di conversione del Dl Rilancio sono dunque cambiati i termini per presentare domanda e utilizzare il bonus, mentre resta confermato quello per le rendicontazioni sulla piattaforma digitale. Di seguito le scadenze sintetizzate per punti.

Le domande di bonus per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono essere presentate fino al 31 agosto 2020: si usa la procedura online presente sul portale dell’istituto (c’è anche una Guida).

di bonus per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono essere presentate fino al 31 agosto 2020: si usa la procedura online presente sul portale dell’istituto (c’è anche una Guida). Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo al 31 agosto 2020.

lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo al 31 agosto 2020. Per i servizi svolti nel periodo sopra indicato si potrà effettuare la comunicazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020.

Requisiti bonus baby sitting

Ripercorriamo brevemente le principali regole relative al bonus baby sitting con causale Covid, utilizzabile anche per i centri estivi.

La normativa di riferimento è il comma 8 dell’articolo 23 del Cura Italia (dl 18/2020), in base a cui i lavoratori beneficiari del congedo straordinario di 30 giorni per i genitori, possono in alternativa scegliere un bonus pari a 1.200 euro. Per chiederlo, presentano domanda all’INPS, utilizzando la specifica procedura messa a disposizione sul portale.

Bonus baby sitter: quanto non speso si perde? 28 Luglio 2020 Bisogna registrarsi alla sezione dedicata alle Prestazioni occasionali, Libretto Famiglia, lo strumento che viene utilizzato per pagare le prestazioni.

Inoltro richiesta bonus con procedura online, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 44/2020 ed entro fine agosto 2020. Guida online e documenti di prassi successivi forniscono ulteriori chiarimenti.

con procedura online, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 44/2020 ed entro fine agosto 2020. Guida online e documenti di prassi successivi forniscono ulteriori chiarimenti. Appropriazione bonus entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda, a pena decadenza dal beneficio. Non si tratta della rendicontazione ma dell’operazione che consente al richiedente di avere a disposizione il bonus per retribuire le prestazioni.

entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda, a pena decadenza dal beneficio. Non si tratta della rendicontazione ma dell’operazione che consente al richiedente di avere a disposizione il bonus per retribuire le prestazioni. Prestazioni agevolabili : devono ricadere fra il 5 marzo e il 31 agosto 2020.

: devono ricadere fra il 5 marzo e il 31 agosto 2020. Termine rendicontazione: una volta effettuata l’appropriazione e la prestazione, l’utilizzatore ha tempo fino al 31 dicembre per rendicontare l’operazione (questo termine non è cambiato con le novità della legge di conversione).

Bonus centri estivi e servizi infanzia

In seguito alle novità del dl Rilancio, in alternativa si può scegliere un bonus, di pari valore (1.200 euro), per pagare servizi integrativi per l’infanzia. Queste le strutture che rientrano nell’agevolazione:

Centri e attività diurne (L),

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA),

Ludoteche (L1),

Centri di aggregazione sociale (LA2),

Centri per le famiglie (LA3),

Centri diurni di protezione sociale (LA4),

Centri diurni estivi (LA5),

Asili e servizi per la prima infanzia (LB),

Asilo Nido (LB1),

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2),

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2),

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)

Per fare domanda di bonus, bisogna presentare l’iscrizione per il periodo dalla chiusura delle scuole fino al 31 agosto 2020. Anche in questo caso, c’è una specifica procedura online, che richiede fra le altre cose l’inserimento delle modalità dio pagamento prescelte, attraverso le quali verrà versato il bonus.