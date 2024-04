Incentivi CER: online la procedura di domanda

Incentivi Rinnovabili CER e Autoconsumo: come usare i portali e i simulatori GSE per l'invio delle richieste di contributi CACER e TIAD.

Aperti gli sportelli telematici per la domanda di contributi per le Comunità Energetiche e le configurazioni di autoconsumo previste dal Decreto CER (o CACER) e dal TIAD.

Si tratta dei nuovissimi incentivi alle Rinnovabili, disponibili dall’8 aprile 2024 per diverse configurazioni di autoconsumo energetico, per privati e imprese.

Come richiedere gli incentivi CER e TIAD

Incentivi CER dall'8 aprile: regole, istruzioni e requisiti 8 Aprile 2024 I nuovi incentivi per le Comunità Energetiche e per i Gruppi di Autoconsumatori sono raggiungibili dall’Area Clienti del sito web del GSE, utilizzando l’applicazione SPC – Sistemi di Produzione e Consumo. Da questa sezione è possibile presentare le richieste di:

ACCESSO AL SERVIZIO PER L’AUTOCONSUMO DIFFUSO (i Soggetti Referenti delle configurazioni con impianti in esercizio possono richiedere i contributi per l’energia condivisa autoconsumata e incentivata);

(i Soggetti Referenti delle configurazioni con impianti in esercizio possono richiedere i contributi per l’energia condivisa autoconsumata e incentivata); VERIFICA PRELIMINARE (i Soggetti Referenti delle configurazioni con impianti “a progetto” possono richiedere un parere di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso);

(i Soggetti Referenti delle configurazioni con impianti “a progetto” possono richiedere un parere di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso); ACCESSO AL CONTRIBUTO PNRR (i Soggetti Beneficiari possono richiedere il contributo in conto capitale per impianti a fonti rinnovabili a progetto inclusi in configurazioni di Gruppi di Autoconsumatori e Comunità energetiche rinnovabili in Comuni con meno di 5000 abitanti).

Disponibili anche una “Guida SPC e altri tutorial sui portali di domanda di incentivi.

Simulatore online

Autoconsumo fotovoltaico: come funziona e quanto si risparmia 21 Agosto 2023 Disponibile anche, sul Portale per l’autoconsumo fotovoltaico del GSE, uno strumento di simulazione tecnica ed economica relativa all’installazione o utilizzo di un impianto fotovoltaico.

L’applicativo è pensato per ogni tipologia di configurazione, dunque si rivolge a privati, PMI, PA, Gruppi di Autoconsumatori, CER e Autoconsumatori a distanza (online anche la guida al simulatore).

Bando incentivi PNRR ai piccoli Comuni

Sempre l’8 aprile, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato l’Avviso per la richiesta dei contributi a fondo perduto (concessi nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR) per impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, all’interno di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o di Gruppi di autoconsumatori in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Le richieste dovranno essere presentate per via telematica, sempre tramite il Portale del GSE (seguendo le istruzioni sopra indicate) entro il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, salvov esaurimento delle risorse disponibili (2.200.000.000 euro).

Per approfondimenti, si consulti anche il testo integrale del Decreto CACER e di quello TIAD.