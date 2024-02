Incentivi CER dall’8 aprile: Regole Operative online

Pubblicate le Regole Operative GSE per i contributi a fondo perduto e le tariffe incentivanti alle CER, domande dall'8 aprile: istruzioni e utilità.

Manca solo la piattaforma online per la domanda dall’8 aprile, ma le Regole Operative del GSE per gli incentivi del Decreto CER sono pronte (DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR).

Il ministro dell’Ambiente le ha approvate con apposito decreto, dando attuazione alle nuove agevolazioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili, fra loro cumulabili: un contributo a fondo perduto fino al 40% nei Comuni sotto i 5mila abitanti e una tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa in rete.

Decreto e Regole Operative contengono i requisiti che impianti e comunità, il coordinamento con altri incentivi alle Rinnovabili, le istruzioni per la domanda di contributo e tariffe incentivanti, modulistica e scadenze.

Contributi CER dall’8 aprile: come fare domanda

Incentivi alle Comunità Energetiche Rinnovabili: guida al Decreto CER 24 Gennaio 2024 Le Regole Operative attuano le misure di cui all’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (il Decreto CER, che nel Regolamento GSE è definito Decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (TIAD) dell’ARETI.

La domanda di contributo a fondo perduto si inoltra al GSE per via telematica, utilizzando la piattaforma online dall’8 aprile. Bisogna allegare la documentazione su impianti e CER, autodichiarazione generata dal portale GSE al momento della richiesta, eventuale documentazione antimafia.

Tutto i modelli da utilizzare sono allegati al Regolamento. Il GSE esegue un’istruttoria e comunica l’accettazione della domanda, chiede ulteriori informazioni o rigetta la domanda (diniego motivato). Sulla base delle caratteristiche dell’impianto il GSE stabilirà anche l’importo della tariffa incentivante.

E’ possibile chiedere una verifica preliminare di ammissibilità, anch’essa da trasmettere in via telematica attraverso il portale del GSE, alla quale il GSE risponde con un parere entro 60 giorni.

Strumenti GSE per promuovere le CER

Comunità Rinnovabili: il decalogo per i nuovi incentivi CER 31 Gennaio 2024 Dall’8 aprile saranno operative, oltre alla piattaforma di domande per tariffe incentivanti e contributi PNRR, anche i tool per la verifica preliminare di ammissibilità dei progetti. Inoltre, è in arrivo un simulatore per la costituzione di CER e Gruppo di Autoconsumo calcolando, oltre a costi e benefici economici, anche investimento iniziale e tempi di ritorno.

Il GSE sta poi avviando anche una serie di iniziative per affiancare gli operatori nel percorso di costituzione delle CER, offrendo assistenza a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore.

Sono infine previsti webinar, canali di supporto e uno sportello virtuale per comunicare con i tecnici del GSE.