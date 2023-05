Rivoluzione Smart Grid: 5 trend per il 2023

Le tecnologie Smart Grid offrono un'opportunità per favorire la maggiore efficienza energetica: ecco 5 tendenze tecnologiche del 2023 in ottica green.

Le Smart Grid sono destinate a diventare assolute protagoniste del mercato energetico nei prossimi anni, tanto da favorire la rivoluzione green e spingere verso il definitivo passaggio verso l’energia sostenibile.I sistemi di rete in grado di ottimizzare la gestione decentralizzata dell’energia possono essere integrate all’interno di tecnologie green già consolidate e caratterizzeranno la lotta al cambiamento climatico per tutto il 2023.

Hive Power svela cinque tendenze per l’immediato futuro, corrispondenti a cinque tecnologie che impatteranno sul panorama energetico generando non pochi effetti positivi.

Energie rinnovabili integrate

Le Smart Grid si rivelano fondamentali per garantire l’integrazione delle nuove fonti energetiche distribuite (DER) come fonti di energia rinnovabile, pannelli solari residenziali, turbine eoliche o piccole centrali a biomassa nell’infrastruttura esistente.

Ricarica smart e bi-direzionale

La crescita delle immatricolazioni di veicoli elettrici presuppone un aumento anche del numero di stazioni di ricarica intelligenti, in grado di comunicare con la rete per regolare la velocità e il tempo di ricarica in base alla domanda.

Le tecnologie V2G, inoltre, consentono alle auto elettriche di funzionare come immense batterie immagazzinando energia e immettendola nuovamente nella rete, andando in contro all’incremento della richiesta.

Sistemi di accumulo

Già nel corso del 2022 è cresciuta notevolmente la domanda di sistemi di accumulo, tuttavia quest’anno la loro adozione dipenderà dall’attesa normativa sulle comunità energetiche rinnovabili nonché dagli incentivi che il Governo sarà in grado di concedere ai cittadini.

Distribuzione energetica “micro”

Le microgrid sono piccoli sistemi di distribuzione locale che possono offrire una maggiore resilienza, riducendo i costi e migliorando la qualità dell’energia. Nel 2023 si assisterà a un incremento nell’adozione di questa tecnologia, soprattutto nelle aree rurali e più povere.

Impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’energia

L’Intelligenza Artificiale è indispensabile per gestire in maniera ottimale la grande mole di dati che deriva dai contatori intelligenti, tanto che nel 2023 ci si aspetta di assistere a un crescente ricorso agli algoritmi di IA nella gestione delle reti intelligenti.

Il 2023 segna un importante passo avanti per l’Italia verso un futuro energetico più sostenibile e resiliente. Le tecnologie Smart Grid e le soluzioni in continua evoluzione nel settore rappresentano un’opportunità fondamentale per incentivare e semplificare il percorso verso una maggiore efficienza energetica e un utilizzo sempre più integrato delle energie rinnovabili – commenta Gianluca Corbellini, CEO e co-founder di Hive Power.