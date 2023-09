Superbonus 110 al 92%: l’offerta speciale di Finanza.tech

Cedere le annualità 2023 da Superbonus scontate del 92%: è possibile con la piattaforma digitale di Finanza.tech, scopriamo l'offerta.

Come ormai tutti sappiamo, per “cessione del credito” si intende l’accordo attraverso il quale un contribuente trasferisce a un soggetto terzo il credito che, nell’ambito dei bonus edilizi, genera un credito d’imposta a valle dei lavori effettuati.

Si tratta di un credito vantato nei confronti dello Stato, grazie al quale è possibile compensare i debiti oppure ridurre le tasse dovute. In alternativa, l’azienda o il soggetto proprietario del credito in questione può vendere a terzi il credito maturato, ottenendo in tal modo una liquidazione immediata.

Quest’ultima possibilità è uno dei cavalli di battaglia di Finanza.tech, rivolto alle PMI (imprese di piccola e media dimensione).

Come funziona la cessione dei crediti edilizi con Finanza.tech

Per portare avanti la cessione è necessario come primo step registrare l’utente in piattaforma Finanza.tech e per secondo firmare l’adesione dell’azienda ai servizi del portale.

Una volta fatto, l’utente, in completa autonomia, potrà creare un progetto di cessione afferente ad un’azienda collegata al proprio profilo.

Quali bonus edilizi si possono vendere

I crediti d’imposta che Finanza.tech acquisisce sono quelli legati a Superbonus 110% cod. tributo 7711, 7718, 6921, 7701 e crediti decennali (bonus facciate, ecobonus…) cod. tributo 6922, 6925, 7705, 7712, 7715.

Costi e valutazioni

Le fee della fintech sono già comprese nel prezzo mentre la percentuale di sconto del credito dipende dalla tipologia di bonus selezionato, dall’importo e dalle annualità.

È possibile valutare gratuitamente il credito sulla pagina dedicata.

Ultime novità e promozioni

Tra le ultime novità di Finanza.tech c’è una promozione attiva da oggi e valida fino al 10 Novembre 2023. Vengono acquistate le annualità 2023 da crediti da Superbonus 110% con uno sconto fino al 92%. Un’occasione irripetibile per le aziende che sono interessate ad ottenere maggiore liquidità in poco tempo attraverso lo smobilizzo dei propri crediti fiscali.

Gli importi minimi

L’importo minimo cedibile parte da 50.000€ euro per le annualità 2023 da Superbonus, mentre per tutte le altre tipologie di crediti, è possibile cedere importi da 300.000€.

Vantaggi dell’offerta

Ma non finisce qui: la piattaforma di Finanza.tech assicura anche un’analisi AML, anti frode e del merito creditizio di tutte le controparti. Non solo, controlla la documentazione e offre supporto tecnico dalla richiesta fino alla liquidazione del credito.

La cessione del credito d’imposta da bonus edilizi con la fintech è facile e interamente digitale.

Le aziende possono calcolare il proprio credito, scegliere la soluzione più idonea e sottoporre a valutazione il proprio progetto in pochi step.

Un processo che snellisce le lunghe pratiche burocratiche del passato e che offre alle aziende una vantaggiosa occasione di crescita.

Per qualsiasi informazione basta scrivere a info@finanza.tech, visitare la pagina dedicata al servizio o chiamare il numero 02 87167578.