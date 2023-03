Fondo Turismo sostenibile, al via le domande di finanziamento

Fondo Tematico Turismo: al via le richieste di finanziamento previste dall'Avviso per il Turismo Sostenibile: istruzioni, requisiti, modelli e link online.

Al via i finanziamento del Fondo per il Turismo sostenibile di cui art 8 decreto legge 152/21: online sul sito del Ministero c’è l’Avviso pubblico per la richiesta di incentivi, a partire dal 15 marzo per progetti o investimenti ammissibili entro il 31 dicembre 2025.

Le risorse disponibili ammontano a circa 355 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del Fondo Tematico Turismo da 500 milioni di euro.

Fondo Tematico Turismo: Avviso Turismo Sostenibile

I finanziamenti sono erogati tramite i seguenti intermediari finanziari selezionati dalla BEI: Newco – Fondo Tematico Turismo Srl (Gruppo Intesa Sanpaolo ed Equiter Spa) per un importo di risorse da gestire pari a circa 189 milioni di euro; Banca Finint (per un importo di risorse da gestire pari a poco più di 165 milioni).

ammessi possono prevedere la costruzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture e infrastrutture, per favorire la transizione verde del settore, anche attraverso progetti e processi di digitalizzazione o interventi per la mobilità sostenibile connessa al turismo. Il Fondo può sostenere anche esigenze di capitale circolante e costi di investimento delle imprese sotto forma di prestiti, prodotti di equity anche parziali.

Il Fondo Tematico per il Turismo promuove servizi di offerta turistica basati sulla sostenibilità ambientale, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Domande e documentazione

Dal 15 marzo 2023, le richieste di finanziamento si possono inoltrare utilizzando gli specifici moduli previsti, accompagnate da una descrizione dell’investimento o del progetto e dell’indicazione di fabbisogno finanziario (complete di ogni altra documentazione indicata nelle schede disponibili sui siti delle banche che erogano il finanziamento), sui siti fondoturismo.equiterspa.com, www.equiterspa.com/advisory/fondo-turismo, fondoturismosostenibile.finint.com.

Si può fare una sola domanda ad una sola banca tra quelle convenzionate. Le richieste saranno valutate tramite istruttoria creditizia e finanziaria senza graduatorie cronologiche e/o di merito. La scadenza di presentazione delle proposte progettuali è il 30 giugno 2025, salvo esaurimento delle risorse del Fondo Tematico Turismo.