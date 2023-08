Bonus Cicogna, bando 2023: domande entro ottobre

Al via l'edizione 2023 del bando INPS per accedere al Bonus Cicogna da 500 euro: requisiti ISEE, modalità e tempistiche di partecipazione.

L’INPS ha pubblicato il bando 2023 per accedere al Bonus Cicogna, concesso ai bambini nati o adottati nel 2022 e riservato ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane, ai dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici e ai pensionati già dipendenti ex IPOST.

L’INPS, come di consueto, prevede la creazione di una graduatoria di beneficiari tenendo conto dei valori ISEE del nucleo familiare di appartenenza del minore. Il bando 2023, nello specifico, prevede il riconoscimento di 680 contributi, ciascuno di importo pari a 500 euro.

Il richiedente la prestazione, infatti, è tenuto a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario, oppure dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

La domanda per accedere al Bonus Cicogna deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023, in modalità telematica e utilizzando il servizio presente nella pagina dedicata al Bonus Cicogna sul portale ufficiale dell’INPS.