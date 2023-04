Cessione Bonus energia: nuove scadenze e modelli

Nuove scadenze di fruizione e comunicazione dei Bonus energia alle imprese: aggiornati anche i modelli per la cessione dei crediti d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le scadenze per la cessione dei Bonus energia imprese, ora applicabile anche ai crediti relativi al primo trimestre 2023, e approvato i relativi modelli, fornendo anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione.

Bonus Energia alle imprese in difficoltà 23 Marzo 2023

La comunicazione al Fisco della cessione dei crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore che hanno acquistato carburante da gennaio a marzo può essere effettuata dal 5 aprile al 18 dicembre 2023 mentre, per quanto riguarda il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e pesca per il terzo trimestre 2022, la scadenza è fissata al 21 giugno 2023.

I bonus interessati dalle nuove scadenze sono i seguenti:

credito d’imposta per imprese a forte consumo di elettricità, in relazione alla spesa per la componente energetica acquistata e utilizzata – oppure prodotta e autoconsumata – nel primo trimestre 2023; credito d’imposta per imprese dotate di contatori con potenza ida 4,5 kW non energivore, per i consumi del primo trimestre 2023; credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas naturale, sui consumi del primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; credito d’imposta per imprese non gasivore per le bollette relative ai consumi del primo trimestre 2023, per usi non termoelettrici; credito d’imposta per imprese agricole, pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, sulla spesa per acquisto di carburante nel 1° trimestre 2023.

I crediti devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i seguenti termini (utilizzando codici tributo di prossima emanazione):

31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta indicati nei primi 4 punti;

30 giugno 2023, per il bonus in agricoltura e pesca.