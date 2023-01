Formazione con i contributi Legge 40/1987: domande entro il 15 febbraio

Avviso ANPAL per l’accesso agli incentivi aziendali del Fondo Nuove Competenze Edizione 2: domande, scadenze e novità su progetto e rendicontazione.

Bando INPS 2022-2023 per la concessione di 100 borse di studio per la frequenza di dottorati di ricerca universitari ai figli dei dipendenti della PA.

Formazione per lavoratori in CIGS: decreto attuativo in vigore

Al via la formazione qualificata per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria: il Gazzetta il decreto attuativo con requisiti e regole.