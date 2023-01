Bando Fondirigenti per la formazione al femminile

Formazione Acceder-E: tirocini Invitalia per soggetti svantaggiati RSC Progetto Acceder-E di Invitalia per favorire l’accesso delle comunità RSC al mercato del lavoro, promuovendo formazione e tirocini on the job.

Formazione Tasse universitarie: esonero anche per la doppia laurea FAQ del MUR sulla doppia laurea: esonero dal versamento delle tasse per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti richiesti, obbligo di frequenza.

Fintech She Fintech: alta formazione per laureate under 30 Opportunità di alta formazione in ambito Fintech per 30 neolaureate under 30: al via il progetto She Fintech promosso da Adecco.

Accesso al Credito Italian Startup: Habacus, formazione certificata per investire nei talenti Con Paolo Cuniberti, scopriamo come Habacus certifica il merito studentesco per semplificare l’accesso al credito e finanziare i propri percorsi di studio.