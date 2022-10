Cultura Crea Plus: riapre lo sportello incentivi

Cultura Crea Plus 2022: dal 7 novembre riparte l'incentivo, contributi a fondo perduto per imprese turistico-culturali e Terzo Settore.

Riparte la misura Cultura Crea Plus, l’incentivo per le imprese del settore culturale, creativo e turistico che erano state particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19 e per le quali era stato pensato il contributo a fondo perduto, in ottica di ripartenza.

Promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e ai soggetti del terzo settore (onlus, imprese sociali, associazioni di promozione sociale).

L’incentivo copre le spese di capitale circolante fino a un massimo di 25mila euro, per il riavvio e il sostegno alle imprese.

La domanda può essere inviata online, dalle ore 10.00 del 7 novembre 2022, attraverso la piattaforma dedicata sul sito di Invitalia, utilizzando la modulistica prevista.

La valutazione delle richieste si conclude entro 60 giorni e gli incentivi vengono concessi in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze. Le imprese ammesse potranno richiedere l’erogazione dei finanziamenti con due stati di avanzamento lavori (SAL). Ulteriori chiarimenti nelle FAQ dedicate alla misura.