Incentivi industria tessile, moda e accessori: click day 22 settembre

Incentivi alle imprese dei settori tessile, moda e accessori: termini e modalità di presentazione dei progetti, click day per le domande 22 settembre.

Con decreto direttoriale del 3 agosto 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato istruzioni e scadenze per la domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto 18 settembre 2020 (contributi a fondo perduto in favore delle startup dell’industria tessile, moda e accessori, in attuazione della misura prevista dal DL Rilancio), nonché l’articolazione dei sotto-criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Per quanto concerne i beneficiari, ricordiamo che, con decreto MiSE del 18 maggio 2021 (GU 163 del 9 luglio), è stato integrato l’elenco delle attività ammissibili così da comprendere quelle inerenti ai codici ATECO 74.10.10 “Attività di design di moda” e 32.12.20 “Lavorazione di pietre preziose e semi-preziose per gioielleria e per uso industriale”.

Inoltro domande

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del 22 settembre 2021, esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia (https://www.invitalia.it), corredate dalle relative proposte progettuali. Nei giorni seguenti, lo sportello sarà aperto dalle 9.00 fino alle 18.00. Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, fino a esaurimento risorse. Le domande, redatte in lingua italiana, devono essere compilate attraverso la piattaforma informatica e sottoscritte tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) in modalità persona fisica, corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione indicata nella

domanda.

Progetti ammissibili

Il Decreto Rilancio (Articolo 38-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha stanziato per questo contributi 5 milioni di euro per progetti innovativi e tecnologici, finalizzati alla:

realizzazione di nuovi elementi di design;

introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;

realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;

attuazione di principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Per i dettagli del progetto si veda il decreto direttoriale del 3 agosto 2021.