Tratto dallo speciale: Professionisti

Emilia-Romagna: ristori per NCC e Taxi di scritto il

Al via i ristori regionali per i titolari di licenza Taxi ed NCC in Emilia-Romagna: l’amministrazione stanzia risorse ad hoc.

La Regione Emilia-Romagna stanzia 2 milioni di euro per supportare i titolari di licenza Taxi e autorizzazione di NCC fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria, causa dei mancati ricavi relativi all’anno 2020. => Emilia-Romagna: ristori regionali per le imprese Le risorse regionali sono destinate a una vasta platea di oltre 3200 professionisti, che potranno beneficiare di un contributo concreto per risollevarsi dalla crisi e ottenere i ristori necessari per risollevarsi dopo le prolungate chiusure e le limitazioni. Il contributo consiste in una quota relativa a ogni licenza-autorizzazione, erogato direttamente dall’amministrazione regionale sui conti correnti dei beneficiari. Per l’intero periodo di riferimento, dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il contributo è quantificabile con un importo minimo indicativo di 600 euro. La domanda per accedere al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica dal 24 marzo fino al 4 maggio 2021. Se vuoi aggiornamenti su Emilia-Romagna inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.