Riapre il Bando Brevetti+: scadenze e nuovi fondi

Al via la preselezione dei migliori Hub italiani per la rete dei Poli europei di innovazione digitale: candidature aperte, finanziamenti fino al 100%.

Dl Semplificazioni: sì a Nuova Sabatini potenziata

Fiducia al Dl Semplificazioni: sì a raddoppio soglia di investimenti per il contributo in unica soluzione, estensione imprese per il digitale al Sud.