Cessione credito: i documenti per la banca

Superbonus al 110%: i documenti richiesti dalle banche, caso per caso, per poter usufruire della cessione del credito spettate per l'Ecobonus 2020.

DL Rilancio: guida all'Ecobonus 110% 14 Luglio 2020 Il Superbonus 110% è stato introdotto dal decreto Rilancio per dare nuova linfa vitale al settore edile e aiutare gli italiani ad affrontare un momento di delicata situazione economica, legata all’emergenza Coronavirus, andando al contempo a migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità degli immobili del Paese. Una novità che ha riscosso molto interesse, anche perché combinato con la possibilità di cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura, l’Ecobonus 2020 consente di effettuare gli interventi edilizi praticamente a costo zero. In merito alla nuova detrazione fiscale al 110% e alla possibilità di cedere il credito alle banche, ci sono però ancora molti dubbi, vediamo di chiarire caso per caso quali sono i documenti necessari a fruire dell’agevolazione in maniera corretta. => Cessione credito con Ecobonus 2020: come funziona Ecobonus 110%: la documentazione necessaria Per poter cedere il credito spettante per l’Ecobonus al 110%, devono essere presentati alla banca diverse decine di documenti, a partire dalla documentazione volta ad attestare il titolo di detenzione/possesso dell’immobile, ovvero: certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari se proprietario o nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; contratto di locazione/comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del proprietario, se detentori (locatari, comodatari);

(locatari, comodatari); se familiare convivente del possessore/detentore : certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato); dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

: se coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge: documentazione attestante l’assegnazione; titolo di possesso; dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge: se convivente di fatto del possessore/detentore : certificato dell’anagrafe (per convivenza); titolo di possesso; dichiarazione di consenso da parte del proprietario;

: se futuro acquirente con prelimiare di vendita regolarmente registrato: preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso; dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

con prelimiare di vendita regolarmente registrato: => Cessione Ecobonus: le offerte delle banche Alla banca andranno poi presentati anche i seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva d’atto notorio in cui si dichiara che le spese per i lavori agevolabili sono a proprio carico ;

; dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale ;

; documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili, se titolari di diritti reali ma non proprietari;

ma non proprietari; dichiarazione sostitutiva d’atto notorio per l’ottenimento e la produzione a richiesta di tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta;

necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta; titolo edilizio/autocertificazione di inizio/fine lavori. I documenti tecnici da presentare ad inizio lavori sono: autodichiarazione del cliente sull’eventuale fruizione di agevolazioni fiscali sull’immobile effettuati negli ultimi 10 anni;

visura catastale;

APE iniziale;

analisi preventiva e fattibilità che preveda l’avanzamento di almeno 2 classi di efficienza energetica;

relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;

dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;

pratica edilizia;

prospetti in dwg;

preventivi e/o computi metrici;

dati e trasmittanza serramenti sostituiti;

documentazione fotografica intervento;

certificazioni serramenti nuovi;

dati e certificati nuovi oscuranti;

schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa. => Cessione Ecobonus: l'offerta di Banca Carige In fase di avanzamento lavori (almeno al 30%): comunicazione inizio lavori;

preventivi e/o computi metrici;

fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;

documentazione fotografica e SAL;

asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;

scheda descrittiva dell’intervento;

ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda. Terminati i lavori: preventivi e/o computi metrici;

dichiarazione di fine lavori;

APE finale;

fatture e computi metrici quantità realizzate;

documentazione fotografica a fine lavori;

asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20

SCA – segnalazione certificata di agibilità;

scheda descrittiva dell’intervento;

