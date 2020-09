Elevator: call per imprenditori ad alto potenziale

La terza edizione del progetto di Endeavor Italia per selezionare startup ad alto potenziale da supportare nella crescita con un percorso ad hoc.

Endeavor Italia promuove la terza edizione del programma di crescita imprenditoriale sviluppato con il supporto di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Ogr Torino, iniziativa che si propone di selezionare e supportare le note startup più promettenti che accederanno a un percorso di sviluppo semestrale.

Elevator è infatti la call che supporta i futuri imprenditori ad alto potenziale, rivolta alle imprese che non hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per entrare a far parte del network di Endeavor ma che dimostrano di avere il potenziale per diventare protagoniste del sistema imprenditoriale locale e internazionale futuro.

Il programma ha una durata di sei mesi e ha lo scopo di aiutare gli imprenditori a far crescere le proprie aziende, anche attivando contatti internazionali. Per una startup operante nel settore deeptech, inoltre, è previsto l’accesso esclusivo al programma ScienceLab di Pariter Partners, un format di sviluppo imprenditoriale appositamente dedicato alle aziende ad alto contenuto tecnologico.

Il percorso intrapreso dalle startup selezionate dal team di Endeavor Italia include:

valutazione iniziale del business plan;

accesso a tutoraggio e mentorship personalizzati, oltre a eventi di networking e deal esclusivi;

workshop con il business coach di fama internazionale Ed Capaldi presso Ogr Torino;

possibilità di partecipare a un Investor Day, dove gli imprenditori riceveranno feedback sulla strategia di raccolta fondi da parte di investitori internazionali appartenenti all’Investor Network di Endeavor.

È possibile candidarsi entro il 30 settembre, scegliendo tra il form valido per tutte le aziende e quello specifico per le aziende deeptech. Maggiori informazioni sul sito dedicato.